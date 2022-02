Descubra quais são os perfumes favoritos da realeza

Se você está procurando uma fragrância para chamar de sua e deseja se sentir uma verdadeira rainha ou princesa, que tal experimentar utilizar os perfumes favoritos das realezas?

De Rainha Elizabeth II à Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, várias gerações apostam em fragrâncias elegantes e deliciosas. Veja quais são elas de acordo com a Revista L’Officiel.

Kate Middleton

A Duquesa de Cambridge escolheu para a cerimônia do seu casamento com o Príncipe William o perfume White Gardenia Petals, da Illuminum London, um aroma floral bem delicado, com notas de topo de bergamota, lírio e cassis, coração gardênia, lírio-do-vale, jasmim e ylang ylang e as notas de fundo em madeiras preciosas e âmbar.

Meghan Markle

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex já revelou ser apaixonada por perfumes, alternando entre três favoritas: “Eu amo Oribe Côte d’Azur Eau de Parfum e ambas as Colônias Wild Bluebell e Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone”.

Princesa Diana

Para o dia do seu casamento Lady Di escolheu o perfume Houbigant Quelques Fleurs l’Original, com notas de tuberosa, jasmim e lírio do vale. Porém, para o dia-a-dia a princesa utilizava o clássico Diorissimo, da Dior, de acordo com o livro “Royal Fashion and Beauty Secrets”.

Rainha Elizabeth II

Acredita-se se que a Rainha Elizabeth utiliza a fragrância L’Heure Bleue, da Guerlain, mesmo nunca sendo confirmado por ela. O perfume lançado em 1912 contém Anis, Néroli, Coentro, Bergamota e Limão nota topo; Heliotrópio, Cravo, Violeta, Trevos, Néroli, Ylang Ylang, Rosa Búlgara, Jasmim, Orquídea e Tuberosa no coração e Íris, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Fava Tonka, Almíscar e Vetiver no fundo.

