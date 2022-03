Veja o perfume favorito da Jennifer Aniston e de outras famosas

Muitas pessoas gostariam ter o cheiro das famosas, mas como saber quais os perfumes as celebridades utilizam? O O guia de fragrâncias de celebridades é um site em inglês que lista milhares de artistas e suas fragrâncias favoritas e a seguir você pode conferir 4 delas.

Fergie

A cantora Fergie já disse usar diversas fragrâncias em suas entrevistas, entre elas a Vanille Abricot, um perfume âmbar baunilha feminino lançado em 1993 com notas de topo em Damasco, Mamão Papaia e Jaca, notas de coração em Damasco, Mamão Papaia e Jaca e notas de fundo em Baunilha e Açúcar . Além desse perfume, a cantora utiliza o Love Spell, da Victoria’s Secret e possui uma fragrância que leva o seu nome: Outspoken by Fergie.

Ariana Grande

Ariana Grande é uma cantora e atriz, com algumas atuações em séries e filmes. “Eu meio que gosto de colecionar perfumes e tudo, então é difícil para mim identificar os meus favoritos, mas acho que os meus favoritos são Flowerbomb, The Trish McEvoy Sexy No. 9, disse ela em uma entrevista.

Julia Roberts

Julia Roberts é uma atriz com uma carreira renomada. Na sua lista de perfumes favoritos estão o Spring Flower (Creed), Ore Zents e Joy (Jean Patou), esse último um floral de 1930. O perfumista que assina esta fragrância é Henri Almeras. As notas de topo são Rosa Búlgara, Tuberosa e Ylang Ylang as notas de coração são Jasmim e Rosa de Maio as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston utiliza o clássico perfume da marca Dior, Miss Dior, um aroma chipre floral com notas do topo em Mandarina Italiana, as notas de coração em Rosa e Jasmim Egípcio e as notas de fundo em Patchouli ou Oriza e Almíscar.