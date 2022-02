O que significa sonhar com estrada de terra? Foto: Pexels

Ao se deparar com uma estrada no sonho, ela representa, acima de tudo, um novo ciclo na sua vida. A terra mostra que você passou por momentos difíceis para chegar aonde chegou, mas agora é preciso recomeçar e andar por novos caminhos. Além disso, esse sonho pode ser um alerta para ficar atento aos lugares que você está frequentando, pois isso pode impactar negativamente no seu modo de agir.

Outro significado também pode estar relacionado a uma fase de crescimento pessoal, após você detectar que precisa passar por mudanças na sua vida, seja na área profissional ou sentimental. Veja outros significados de acordo com o site Absrtracta.

Sonhar que se senta na estrada de terra

Se nesse sonho você se senta no meio da estrada e começa a olhar para o horizonte, pode ser que notícias tristes ou frustrantes estejam a caminho. Procure olhar para essa situação como uma maneira de amadurecimento.

Sonhar que cava em uma estrada de terra

Esse sonho quer mostrar que você está com medo de algo ou alguém, ao ponto de querer esconder as suas responsabilidades. É necessário se abrir com alguém e colocar seus sentimentos para fora.

LEIA TAMBÉM: O que significa sonhar com caco de vidro?

Sonhar que dirige em uma estrada de terra

Isso é um aviso que você está inquieto e com muitas ideias para poder colocar em prática, mas não tenha pressa. Estabeleça metas sem se cobrar tanto.

Sonhar com deslizamento em uma estrada de terra

É comum de ver essa imagem nos jornais após grandes períodos de chuva. No sonho o deslizamento em uma estrada de terra pode mostrar que você está com medo de enfrentar algumas adversidades. Não se deixe abalar e lute pelo que você acreditar.

LEIA MAIS:

O que significa sonhar com acidente de ônibus?

O que significa sonhar com tubarão?

O que significa sonhar com carteira?