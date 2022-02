O que significa sonhar com tubarão?

O tubarão pode causar muito medo nas pessoas, fazendo inclusive com que muitas delas tenham receio de ir no mar quando vão à praia. Por isso, sonhar com o animal marítimo pode ser uma sensação desesperadora. Apesar do tamanho e dos dentes afiados, eles não são esses monstros que todo mundo pensa e dentro dos sonhos os significados não condizem com sua imagem de terror que é associada ao tubarão, mas o sonho com eles também não são tão positivos. Veja a seguir.

Sonhar que vê um tubarão

De acordo com o site Abastracta, especializado em significado dos sonhos, sonhar com tubarão pode representar a presença de sentimentos negativos próximos de você, que pode estar vindo de alguém do seu lado que está querendo te prejudicar. Preste atenção em quem está ao seu redor.

Sonhar com tubarão branco

Essa é a espécie mais temida de tubarão. Dentro do sonho ele aparece alertando que alguém vai te decepcionar e não há nada que possa ser feito. Essa decepção virá de alguém muito próximo, como um amigo ou alguém da família. Por isso, não guarde muito otimismo em relação a alguém.

Sonhar com ataque de tubarão

Existem até filmes com esse título e com certeza essa deve ser uma sensação extremamente horrível. Esse sonho mostra que o sentimento de insegurança tomou conta de você.

Sonhar com filhote de tubarão

Um filhote de tubarão pode até ser inofensivo, mas continua com a imagem de perigoso, inclusive pelo fato da mãe estar por perto do filhote. Sonhar com isso pode ser um aviso que você está desatento com o que está em sua volta.

Sonhar com tubarão manso

Esse sonho não traz uma mensagem tão negativa quanto os outros. Indica que você vai passar por momentos mais tensos, mas que está preparado para isso. Por isso, não precisa se preocupar.

Sonhar com muitos tubarões

Dá medo só de pensar nessa imagem, imagina sonhar com isso, não é mesmo? Porém, esse sonho é totalmente o oposto de sonhar com apenas um animal. O cardume representa calma, pois dentro do cardume existe sintonia.