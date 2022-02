O que significa sonhar com carteira?

Carteira é sinônimo de dinheiro... Ou a falta dele. Mas não apenas isso, pois o item ainda guarda muitos outros objetos, como documentos e cartões. Por isso, o sonho com a carteira pode ter diversos significados. Veja alguns a seguir.

Sonhar com carteira cheia de dinheiro

Mesmo em tempos de cartões e pix, quem não gosta de ver sua carteira cheia de dinheiro, não é mesmo? De acordo com o site Sonho Astral, esse sonho pode ser um reflexo de que você está passando por um bom momento financeiro e que poderá receber uma quantia considerável de dinheiro em pouco tempo, como uma herança ou um aumento de salário. Mas tome cuidado para não gastar muito! O ideal é guardar uma parte desse dinheiro para não ter nenhuma surpresa.

Sonhar com carteira vazia

Ao contrário do sonho anterior, esse é um alerta para sua área financeira, principalmente se você já está um pouco apertado. Pode ser um sinal que você vai perder dinheiro ou que precisa economizar bastante nos próximos meses para não entrar em crise. Além disso, a carteira guarda coisas de valor que você tem na sua vida, por isso, pode ser um sinal que sua vida emocional está um pouco abalada.

LEIA TAMBÉM:

⋅ O que significa sonhar com tiroteio?

⋅ O que significa sonhar com elevador caindo?

⋅ O que significa sonhar com ovo?

Sonhar com carteira nova

Caso no sonho você se depare com uma carteira nova, seja porque ganhou ou comprou, pode ser que você precise ou irá substituir alguma coisa antiga em sua vida e explorar novas. Pode ter relação com o trabalho ou relacionamentos.

Sonhar com carteira velha

Isso pode representar como você se sente diante das circunstâncias da vida. Você pode estar se sentindo velho e com as forças sendo minadas e as expectativas frustradas. Procure todo o seu conhecimento sobre si mesmo e saiba lidar com essa frustração.

Sonhar que perdeu a carteira

Você pode estar sentindo que algo foi tirado de você, mas não necessariamente dinheiro. Pode ser a confiança em alguém da família ou do trabalho. Mas caso você tenha perdido realmente a carteira e sonhe com isso durante à noite, é sinal de preocupação excessiva.