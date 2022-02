WhatsApp: Esta é a palavra que pode eliminar sua conta se utilizada como nome de um grupo

Embora tenha um conteúdo extenso, é super importante que os usuários do aplicativo conheçam os termos e condições do WhatsApp, isso porque determinadas ações podem fazer com a conta de uma pessoa seja eliminada e que ela perca todas as informações.

Pensando nisso, você sabia, por exemplo, que existem termos que se utilizados, independente do objetivo, podem fazer com que você perca sua conta? Nós te explicamos a seguir mais detalhes.

Esta palavra pode fazer com que uma conta seja eliminada

Segundo detalha o portal FayerWayer, um das palavras que viola os termos e condições do WhatsApp é “pedofilia” e se aplicado no nome de um grupo, por exemplo, o usuário terá a conta banida.

Isso também acontece com a conta

Além de desabilitar o acesso ao aplicativo, o usuário perde todas as conversas, incluindo arquivos de áudio, vídeo, fotos, entre outros, que estavam disponíveis nos chats.

Em 2019, diversos usuários relataram que suas contas foram bloqueadas uma vez que um indivíduo, cuja identidade não foi revelada, alterou o nome de um grupo para o termo em questão.

Por fim, além dos termos proibidos, o WhatsApp também tem focado em atuar contra a promoção de fake news através do aplicativo.

