WhatsApp vai sofrer mudança no visual com nova atualização; confira como ficará o app de mensagens

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

No update, são revelados detalhes sobre uma mudança no visual do app de mensagens, que deve ocorrer muito em breve.

Como detalhado pelo site especializado WABetaInfo, está em desenvolvimento um novo redesenho para chamadas de voz, para os dois sistemas (Android e iOS).

Além disso, como é possível ver em uma captura de tela, o WhatsApp também está reformulando a interface quando você faz uma chamada de voz em grupo.

WhatsApp (Unsplash)

Com isso, trazendo formas de onda de voz para todos os participantes durante a chamada.

O novo recurso está sendo lançado para alguns testadores beta do Android, sendo de forma gradativa e em breve para iOS.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.5.4: what's new?



WhatsApp is enabling a new interface when placing voice calls today! Group voice calls also include voice waveforms!https://t.co/QeUTZt5tVE — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 10, 2022

WhatsApp vai sofrer mudança no visual com nova atualização

Ainda de acordo com as informações, outro recurso para melhorar as chamadas de voz também está em desenvolvimento.

O app de mensagens contará com a capacidade de usar os papéis de parede para chamadas de voz.

Ainda de acordo com as Informações, o pacote de melhorias (nova interface e papéis de parede) será liberado em breve para todos os usuários. Confira como ficará o app: