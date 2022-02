WhatsApp: este é o truque que pode ajudar a descobrir uma infidelidade

Compartilhado pelo portal FayerWayer, um truque rápido no WhatsApp pode trazer detalhes de uma possível infidelidade ao mostrar com quem uma pessoa teve mais interação em troca de mensagens, no que diz respeito principalmente ao envio de conteúdo multimídia.

Um dos pontos que chama a atenção neste caso, é que o passo a passo traz detalhes mesmo que a conversa tenha sido apagada.

Truque rápido do WhatsApp

Primeiro, você deve acessar seu aplicativo e clicar em “configurações”;

Em seguida, clique em “Dados e armazenamento” e posteriormente em “Gerenciar armazenamento”;

Fazendo isso, serão listados os contatos aos quais você mais gastou dados e armazenamento;

Por fim, clicando em cada contato, você poderá obter alguns detalhes adicionais.

Quer aprender como cuidar da saúde da bateria do seu celular? Siga estas dicas!

· Ao carregá-lo, remova a capa de proteção para evitar superaquecimento;

· Para evitar o inchaço da bateria, desconecte o cabo quando atingir a carga total;

· É recomendado que você use sempre carregador original para evitar danos à porta USB;

· Verifique sempre se conectou o cabo corretamente;

· Se atente para não deixar o aparelho em lugares úmidos. Mantenha-o sempre em locais frescos.

Importante: Embora as recomendações anteriores sejam positivas, é indicado que você não deixe seu celular carregando a noite toda. Lembre-se também que para diagnósticos e resoluções, você deve buscar a um técnico especialista.

+ SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: