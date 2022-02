Veja as 5 raças de gato mais peludas

É nítido que a maioria dos gatos possuem pelos, é isso inclusive que faz do animal de estimação ser o preferido de muitas pessoas. Mas existem algumas raças específicas que até se destacam por serem peludas, fazendo com que o animal pareça ser bem mais fofinho, encantador e charmoso.

Pensando nisso, a seguir você confere as cinco raças mais peludas, de acordo com o portal Petz. Mas atenção! É preciso que os gatos de pelagem longa tenham uma atenção especial, principalmente com carrapatos, pulgas e irritações na pele.

Persa

Essa é uma das raças peludas mais conhecidas. O pelo atribui a esses gatos uma aparência fofa e simpática. Como o próprio nome explica, eles são originários da antiga Pérsia, hoje Irã. Seus pelos costumam ser branco, caramelo ou preto, mas existem também espécies bicolores e malhadas. Após uma anomalia genética, a raça ganhou uma característica própria, com o focinho achatado, o que causa problemas respiratórios e dificuldades para hora de comer.

Maine Coon

Não é uma raça muito conhecida, mas segundo a Petz, está ganhando cada vez mais espaço nos lares. Conhecido como ‘gato gigante’, pode chegar até 10 kg e medir até 1 metro. Eles são simpáticos, brincalhões e se dão bem com todo mundo, mas é preciso bastante espaço em casa devido ao seu tamanho. A raça surgiu no estado de Maine, nos Estados Unidos.

Ragdoll

A raça está ficando cada vez mais popular no Brasil, graças à sua beleza. A origem desse gato é datada da década de 60, sendo uma mistura de Angorá e Sagrado da Birmânia, gerando um bichano avantajado e felpudo. Seu nome significa ‘boneco de pano’ e sua característica principal, além dos pelos, é a docilidade. Muito fiel e carinhoso, pode ser que os animais dessa espécie sigam o dono para onde ele for.

Sagrado da Birmânia

É um gato misterioso (mais do que os outros) devido a sua origem desconhecida. Acredita-se que ele era cultuado em templos budistas no que era conhecido como Birmânia, hoje Myanmar. Sua coloração mais comum é preta e branca, com extremidades escuras e olhos claros. É brincalhão e amigável. Diferentemente de outras espécies, prefere ficar no chão e não costuma escalar móveis ou muros.

Angorá

Outra raça muito popular, que conquista graças à sua aparência esbelta. Tem origem na Turquia, sendo popularizado século XVI em toda a Europa. Pode aparecer em diversas cores, sendo as mais comuns caramelo e branco, a maioria com olhos azuis. Fugindo do padrão de outras espécies, esse bichano adora água e é comum vê-lo brincando em poças e banheiras.

Cuidados essenciais

Caso você já tenha ou esteja pensando em adotar um pet peludo, existem alguns cuidados a serem tomados. Confira a seguir:

A escovação é necessária para tirar os pelos mortos e outras sujeiras, garantindo uma boa aparência e saúde para o gato;

Ofereça uma ração de qualidade para o seu gato, para que os pelos sejam mantidos bem fortes e brilhantes;

Gatos peludos necessitam de visitas regulares ao pet shop e centros de estética;

Os gatos também precisam de tosa, principalmente os peludos. O procedimento deve ser realizado sempre por um profissional.

