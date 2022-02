Conselho para a vida profissional de cada signo esta semana de 15 a 20 de fevereiro de 2022

The Devil Wears Prada (20th Century Fox)

Mais uma semana de fevereiro de 2022 começou e cada signo do zodíaco pode lidar com desafios na vida profissional e carreira. Para isso, separamos alguns conselhos que serão valiosos e ajudam a tomar melhores decisões nos próximos dias.

Confira os direcionamentos de 5 a 20 de fevereiro para cada signo no trabalho de 2022:

Áries

É hora de recomeçar e ter mais consciência com as ações, mantendo os pés no chão. Ouça algumas pessoas sábias e tenha uma ideia mais precisa sobre alguns problemas.

Touro

Hora de se destacar para receber propostas. É possível que você se prepare para uma entrevista, mas não deve se desgastar mentalmente. Pense positivo.

Câncer

Sua inteligência e esperteza precisam ser usadas com consciência. Lembre-se de ter um olhar especial para as falhas e busque soluções. A máscara da falsidade sempre cai.

Leão

Tenha atenção com tudo o que envolve dinheiro e assinaturas de papéis. Atenção com mensagens e e-mails. Pressões chegam ao fim, mas é preciso não perder o foco das metas.

Virgem

Momento de buscar a evolução e os bons aliados; da mesma maneira, é melhor ter atenção com os inimigos ou com o que é feito pelas suas costas. Mudanças se aproximam; tenha confiança.

Libra

Tenha mais atenção com os seus passos e inicie novos planos. Arranje maneiras de diminuir o estresse. Novidades o surpreendem.

Escorpião

Assuntos pendentes voltam a chamar a atenção. Aliados demonstram se são verdadeiros ou não. Cuidado com paixões dentro do trabalho. Busque o equilíbrio.

Sagitário

Projetos são favorecidos e é possível fazer novas descobertas. As oportunidades se expandem e existe necessidade de ter força para realizar.

Capricórnio

Hora de resolver os problemas, mesmo que aqueles que foram causados por outras pessoas. Um negócio importante ou novidade na vida profissional. Conexões com pessoas de longe.

Aquário

Ciclos são fechados para que o novo seja iniciado. É hora de buscar benefícios e ter atenção; os olhares estão focados em você.

Peixes

A vida começa a andar e o estancamento é deixado para trás. Prepare-se para conversas e entrevistas. Seja aquele que te energia e motiva os outros. Boas notícias chegam!

