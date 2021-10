Os signos que amam, mas sempre questionam os sentimentos

Mesmo quando estão em um relacionamento recíproco, alguns signos do zodíaco podem ter problemas e acabam questionando sempre os sentimentos envolvidos.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano vive em um mundo repleto de sentimentos e pode absorver também o que os outros sentem. Isso faz com que ele nem sempre tenha equilíbrio e sabedoria para lidar com tudo isso, o que motiva muitas dúvidas. Ao ficar inseguro, os questionamentos tendem a aumentar de forma que eles não conseguem resolver sozinhos e precisam comunicar; o que nem sempre é feito de forma planejada quando as emoções estão a flor da pele.

Gêmeos

Quando ama alguém, o geminiano pode tomar as rédeas da sua vida e fazer o possível para construir exatamente o que sempre sonhou. No entanto, a dualidade sempre estará presente na personalidade deste signo, que pode confundir mudanças de ideias com transformações nos sentimentos. Quando isso acontece, ele tende a culpar o outro pelas próprias indecisões de alguma forma e não consegue se decidir.

Confira mais sobre os signos:

Aquário

O aquariano pode ter resistência em aceitar e se aprofundar nos sentimentos, o que acaba trazendo muitos questionamentos. Mesmo quando lida com pessoas mais abertas a expressar o que vem do coração, este signo pode tentar lidar com tudo de forma muito racional e acaba se confundindo quando precisa tomar decisões que não são práticas, movidas por prós e contras. Isso só pode melhorar quando ele deixar de lado o medo de conhecer sua personalidade emocional.