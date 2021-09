Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Libra

De 22 de setembro a 22 de outubro de 2021, o Sol permanecerá em Libra. Esta fase que pode trazer mais sensibilidade e desafios tende também a beneficiar alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Gêmeos

A entrada do Sol em Libra o ajudará a descobrir novos prazeres e formas de expressar sua criatividade. Este momento pode dar muita graça para a sua personalidade e ajudar na diversão ou conexão com as outras pessoas. Não tenha medo de retomar seu ritmo e começar a explorar todos os seus potenciais. Novas atividades prazerosas são descobertas e você pode se abrir para experimentar aventuras inéditas.

Libra

A confiança irá aumentar consideravelmente em sua vida e isso o ajuda a se inspirar para tomar iniciativas importantes. Novos projetos ou impulsos podem possibilitar a visualização de possibilidades importantes. No entanto, o passado também pode dar as caras e trazer sentimentos à tona. É hora de iniciar processos de cura e se aliar apenas com quem realmente é confiável.

Aquário

Aproveite este momento de descobertas e pensamentos profundos que podem expandir sua visão de mundo. É hora de encontrar respostas e superar alguns problemas que se desenrolaram este ano. Lembre-se que as mudanças mais necessárias nascem de uma boa sessão de reflexão, pois elas permitem que as revelações sejam acessadas verdadeiramente. Não tenha medo de dar passos importantes para transformar sua vida.

