Som ambiente: descubra se é realmente uma ferramenta eficaz para auxiliar no sono

Ao longo dos anos as pessoas permanecem buscando formas de melhorar a qualidade do sono. Óleos essenciais, travesseiros aromáticos, banhos antes de dormir e tantas outras coisas mais. Recentemente o som ambiente, ou ruído de fundo, vem ganhando cada vez mais espaço nesta lista de “indutores do sono”.

Segundo reportagem divulgada pelo Metro UK, dormir com um som ambiente é uma prática que vem se tornando cada vez mais comum. A princípio pode parecer estranho que um ruído ajude as pessoas a pegar no sono, mas esta prática pode realmente auxiliar.

Ana, uma jovem de 23 anos, tem utilizado o som ambiente para ajudar a dormir desde que descobriu a prática por meio de um aplicativo de meditação.

“Tenho problemas para dormir desde que era adolescente e nunca conseguia encontrar uma forma de adormecer. Tentei técnicas de respiração, contagem regressiva e até música, mas nada funcionou”, relatou a jovem.

As melhoras começaram a aparecer depois de ter percebido a presença de uma sessão chamada “histórias de sono e meditações para dormir” em um aplicativo de meditações. Aparentemente, os áudios surtiram efeito. “Assim que comecei a usá-los, adormeci muito melhor”.

“É engraçado porque meu namorado vai colocar seus fones de ouvido para ouvir um podcast para dormir enquanto eu uso o meu com uma história de sono. Funciona para nós dois e tem ajudado com minha ansiedade em relação ao sono”, declarou Ana.

Para a jovem, o som ambiente ajuda a se distrair de “pensar demais”.

O som ambiente pode ajudar pessoas a dormir ou a se concentrar

A psicoterapeuta Heather Darwall-Smith afirma que o som ambiente, quando utilizado para esta finalidade, pode ajudar a bloquear ruídos indesejados ou perturbadores que podem atrapalhar o sono.

“Funciona porque o som é consistente, permitindo que nos concentremos nele”, declarou.

Segundo ela, o foco no som ambiente funciona como uma distração para a mente e pode auxiliar a diminuir a aceleração dos pensamentos. Mas é importante ser específico na escolha dos sons de fundo.

“Muitos ruídos de fundo e sons ambiente podem aumentar os níveis de estresse, o que prejudica significativamente a concentração”, declarou.

Ela também relata que vários estudos foram realizados buscando entender e explicar a efetividade desta técnica. Enquanto músicas com letras podem alterar a concentração de forma negativa, a presença de sons da natureza pode ajudar a reduzir a distração.

“Ruídos indesejados podem aumentar o cortisol, o hormônio do estresse, então controlar o ruído de fundo pode ajudar a curto prazo”, informou Heather.

A psicoterapeuta também alerta para estudos recentes sobre o tema. Segundo ela o uso de som ambiente apresenta resultados mistos. “Embora o ruído ajude o indivíduo a dormir, ele pode levar a um sono mais interrompido. O cérebro precisa desligar à noite e o ruído, seja ele qual for, irá estimular o córtex auditivo”.

Desta forma, é importante buscar por alternativas que auxiliem a longo prazo na melhora do sono.

Ela ainda ressalta que, se for necessário fazer uso do som ambiente, o ideal é buscar sons com tempo de 60 a 80 batidas por minuto (BPM), uma vez que “este ritmo se aproxima da frequência cardíaca em repouso e é comprovado que ele induz a calma física e mental”.