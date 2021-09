Skincare: Editora de beleza revela o segredo da pele da mãe de 73 anos

Erin Jahns é editora de beleza da Who What Wear revelou os dois segredos de skincare de sua mãe, de 73 anos.

Erin Jahns é editora de beleza da Who What Wear e revelou, em um artigo publicado recentemente como sua mãe, atualmente com 73 anos, mantém uma pele saudável e de aparência mais jovem. Uma emergência médica foi o ponto de partida para uma mudança radical que impactou no visual da pele de sua mãe.

Segundo Erin, há seis anos, sua mãe foi levada à emergência de um hospital para receber cardioversão de emergência. Depois do procedimento, ela descobriu que desenvolveu uma extrema sensibilidade ao açúcar e, desde então, se alimenta com o mínimo de açúcar possível. “Eu bani grandes doses de açúcar da minha dieta e percebi que minha pele começou a ficar melhor. A coisa mais importante que podemos fazer pela nossa pele é comer uma dieta limpa e saudável, e açúcar é basicamente igual a rugas”, revelou.

Erin escreveu: “Quando minha mãe começou a reduzir a ingestão de açúcar e fazer escolhas mais saudáveis ​​quando se tratava de refeições e lanches, sua pele começou a ficar cada vez melhor e ela ficou mais interessada em o que mais ela poderia fazer para ajudar um pouco de vermelhidão relacionada à idade, escuro manchas, linhas finas e linhas não tão finas que estavam se tornando cada vez mais difíceis de perder quando ela se olhava no espelho todas as manhãs”.

Além da ingestão reduzida de açúcar na dieta, a mãe de Erin também diz que passou a usar recentemente séruns de beleza. “Quando comecei a verificar os séruns e produtos para melhorar minha, percebi que, para obter os melhores resultados com esses produtos, precisava ter certeza de que essas formulações poderiam penetrar profundamente em minha pele. Comprei uma escova de limpeza facial que, de acordo com pesquisas, pode deixar sua pele seis vezes mais limpa do que uma rotina de limpeza normal, e eu comecei a adicionar alguns outros produtos esfoliantes para a pele na minha rotina de skincare também”.