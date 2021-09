Skincare: Já passou dos 30? Dicas essenciais para potencializar sua rotina de cuidados

Dicas preciosas!

O surgimento de algumas linhas finas de expressão são apenas algumas das mudanças que conseguem ser percebidas na nossa pele depois dos 30. “O processo de envelhecimento começa muito mais cedo do que muitas pessoas imaginam”, explica Joyce Imahiyerobo-Ip, fundadora e CEO da Vibrant Dermatology em entrevista à Who What Wear. “Aos 30 anos, você pode começar a notar o aparecimento de linhas finas e rugas, perda de colágeno e elasticidade e pigmentação irregular. Alguns podem até notar o ressurgimento de problemas incômodos como acne. Os cuidados com a pele aos 30 anos devem se concentrar na prevenção”, explica.

Além disso, o metabolismo celular, ou seja, a capacidade de renovação da pele, fica mais lento a partir dos 30. Mais estresse (carreira, filhos, casamento, crises de 30 anos) geram mudanças hormonais, tanto em homens quanto em mulheres. O resultado disso pode ser sentido na pele, você pode notá-la mais seca ou mais sensível.

Há algumas dicas que você pode começar agora para potencializar os efeitos de sua rotina de skincare. Porque, como sabemos, aos 30 e poucos, o seu foco precisa ser na prevenção. Veja essas três dicas essenciais que indicamos.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas neste texto podem e devem ser validadas com seu médico dermatologista. Advertimos que nenhuma decisão deve ser tomada exclusivamente por você. Consulte sempre seu médico.

Proteja sua pele de maiores danos ambientais e do sol. Use sempre protetor solar, inclusive se não for sair de casa. “O uso do protetor solar deve ser feito inclusive dentro de casa, pois a luz do computador, celulares e tablets também pode manchar a pele”, explica Sandra Federici, médica dermatologista em entrevista ao A Gazeta.

Nesta idade, o mais importante é usar o ideal para o seu tipo de pele e para as suas necessidades. Por exemplo, em peles mais sensíveis o ideal é usar protetor solar à base de minerais. O ácido retinóico pode ser muito irritante para uma pele sensível e deve ser usado ​​apenas três vezes por semana no máximo. Quando se trata de antioxidantes, aqueles com pele sensível podem achar antioxidantes potentes como a vitamina C muito irritantes. Escolha séruns que contenham uma mistura de antioxidantes botânicos.

Quem tem uma pele com tendência à acne pode optar por um limpador facial a base de ácido acetilsalicílico. Isso porque essa substância esfolia e ajuda a diminuir a incidência de acne. A acne leve pode ser tratada com lavagens com ácido salicílico, enquanto os cistos problemáticos podem exigir medicamentos mais potentes como o peróxido de benzoíla.