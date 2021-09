Skincare: Niacinamida é o novo ingrediente queridinho da vez

A Niaciamida tem aparecido bastante como ingrediente na composição de séruns de tratamento para a pele.

A substância vem sendo bem recebida pelo mercado de dermocosmética por seus resultados visíveis em um tempo relativamente rápido. Também conhecida como vitamina B3, a niacinamida se tornou extremamente popular nos últimos anos porque é segura para todos os tipos de pele, oferece vários benefícios e combina bem com vários outros ingredientes populares, incluindo o retinol.

“A niacinamida foi mostrada em vários estudos para ajudar a reduzir alguns sinais de envelhecimento da pele, particularmente o tom e a textura da pele”, disse o Dr. Hadley King, médico dermatologista em entrevista à InStyle. “Alguns estudos descobriram que pode ajudar a reduzir o aparecimento de manchas senis e outras formas de descoloração da pele”.

ATENÇÃO: Consulte sempre seu médico dermatologista para estabelecer a rotina ideal de cuidados para a sua pele.

A Niaciamida possui alta capacidade de penetrar na pele em pH neutro que não causa irritação, ao contrário do que acontece com a vitamina C, que requer pH ácido para penetrar. Resumindo, é um ingrediente bem tolerado pela pele, agradável, estável e barato. Além disso, a niacinamida também é um antioxidante potente que pode ajudar a minimizar a hiperpigmentação e reduzir a vermelhidão. O ingrediente também aumenta a produção de ceramidas, o que ajuda a fortalecer a barreira da pele e prevenir a perda de umidade.

Diante desses benefícios, é fácil entender porque a substância tem se tornado a queridinha de muitos dermocosméticos. Quer mais um benefício? A Niaciamida pode neutralizar a irritação causada por ingredientes ativos para problemas comuns de pele, como acne, como ácido salicílico e peróxido de benzoíla.

“Muitos ingredientes que combatem a acne, como retinóides, ácido salicílico e peróxido de benzoíla, podem secar e irritar, então pode ser útil combinar ingredientes como este com ingredientes como niacinamida que apoiam a barreira da pele e melhoram os níveis de umidade, tom e textura”, Dr. King explicou.

Um sérum de niacinamida pode ser usado diariamente. E embora o ingrediente não tenda a causar irritação ou inflamação, ainda é uma boa ideia procurar uma formulação que contenha 5% de niacinamida ou menos para começar.