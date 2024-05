Com 4 das 6 estações de água paradas, prefeito de Porto Alegre pede por racionamento

Temporais causam inundações no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul seguem provocando estragos na região. Neste sábado, 4 de maio, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu aos moradores que passem a racionar água a partir de hoje, visto que quatro das seis estações de tratamento de água da cidade precisaram ter suas operações interrompidas devido as enchentes.

Em declaração, o prefeito se pronunciou em entrevista à RBS TV e fez um apelo para que a população racione água. “As bombas, na medida em que o rio está muito alto, não podem continuar funcionando senão vão queimar e levar muito tempo para recuperar. Das seis estações, quatro estão paradas. E está faltando água para muita gente, porque as pessoas não têm reserva. Eu quero fazer um apelo para que façam um racionamento muito forte na cidade”.

Conforme publicado pelo G1, as estações Ilhas, Moinhos de Vento, São João e Tristeza pararam de funcionar e não têm previsão de voltar à atividade. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos, a estação que se encontra em uma situação mais grave é a de Ilha Pintada, onde parte da estrutura foi arrastada pelas águas e precisará ser reconstruída.

Mais de 50 mortos e 60 desaparecidos

Desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul o número de pessoas afetadas pelos temporais não para de subir. Neste sábado, a Defesa Civil confirmou que o número de mortos chegou a 57 e que outras 67 pessoas seguem desaparecidas. Além delas, outras 74 sofreram ferimentos por conta dos efeitos dos temporais que atingem a região.

Ao todo, 42.221 pessoas estão fora de suas casas, sendo que 9.581 foram encaminhadas para abrigos enquanto 32.640 pessoas seguem na casa de amigos e familiares. Dos 496 municípios da região, 300 apresentaram problemas relacionados com as chuvas, afetando ao menos 422.307 mil pessoas.