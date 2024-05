Bombeiros resgatam mais de 500 pessoas ilhadas em árvores e telhados no Rio Grande do Sul

Bombeiros de SC auxiliam no resgate de pessoas no RS.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está auxiliando no resgate de pessoas e animais ilhados em decorrência dos temporais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Conforme publicado pelo G1, dados da corporação revelaram que aproximadamente 516 pessoas e 84 animais foram resgatados durante a operação. Ainda segundo as informações, a maioria dos resgatados estava em cima de árvores e nos telhados de casas.

A equipe, composta por 32 bombeiros militares de Santa Catarina, está atuando em diversas regiões do Rio Grande do Sul com o auxílio de 10 viaturas 4x4, 11 embarcações e equipamentos para realizar resgates em deslizamentos.

Em comunicado, o comandante das equipes de força-tarefa do Corpo de Bombeiros no RS, tenente-coronel Fábio Collodel, todas as equipes integrantes da força-tarefa foram deslocadas para a região metropolitana de Porto Alegre uma vez que a situação no local se agravou.

Mortos e desaparecidos

Até o momento, dados divulgados pela Defesa Civil confirmaram a morte de 57 pessoas e registraram 67 desaparecimentos. Outras 74 pessoas ficaram feridas em decorrência de eventos relacionados com os temporais que atingem a região do Rio Grande do Sul.

Além disso, outras 32.962 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, sendo que destas 8.296 estão em abrigos e as demais seguem desalojadas, com abrigo provisório na casa de parentes e amigos. No total, mais de 377.497 mil pessoas foram afetadas.

As fortes chuvas se iniciaram na última semana, causando grandes estragos em toda região. Até o momento, 20 cidades estão em estado de alerta.

As recomendações da Defesa Civil são para que, em caso de emergências, as pessoas acionem o Corpo de Bombeiros (193), a Polícia Militar (190) e a própria Defesa Civil (199). Em caso de tempestades com ventos fortes a orientação é buscar abrigo longe de árvores, placas ou postes e, no local em que se abrigar, ficar longe de janelas.

Em caso de alagamentos, as orientações gerais são para evitar contato com a água; não dirigir em áreas alagadas; evitar pontilhões e pontes submersas; redobrar a atenção com crianças. Já no caso da possibilidade de deslizamentos de terra, a orientação é se atentar para sinais que podem indicar um possível início de deslizamento, como a inclinação de postes e árvores, movimentos de terra ou encostas nas proximidades e o aparecimento de rachaduras nos muros ou paredes.