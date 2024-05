Sobe para 56 o número de mortos nos temporais do Rio Grande do Sul

Temporais causam inundações no Rio Grande do Sul

Conforme um boletim divulgado pela Defesa Civil neste sábado, dia 4 de maio, o número de mortos por conta dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 56. Para além do número de mortos, 67 pessoas seguem desaparecidas e outras 74 sofreram ferimentos.

Segundo dados publicados pelo G1, a Defesa Civil também confirma que 32.962 pessoas estão fora de suas casas, sendo que 8.296 encontram-se em abrigos enquanto as demais estão desalojadas e recebem abrigo na casa de familiares ou amigos. Ainda segundo a publicação, o número de pessoas atingidas pelos fortes temporais chegou a 377.497 mil, sendo que dos 496 municípios do Rio Grande do Sul, 281 registraram problemas devido às fortes chuvas.

Além disso, a situação nas rodovias da região também intensificou a dificuldade nos resgates e ações envolvendo os municípios afetados, visto que 188 trechos viários estão passando por algum tipo de bloqueio devido às chuvas, sendo que destes 160 estão completamente bloqueados.

Conforme a fala do governador Eduardo Leite, a expectativa é que os números sofram alterações nos próximos dias, visto que as equipes de resgate ainda não conseguiram acesso à todas as localidades atingidas.

“Esses números podem mudar ainda substancialmente ao longo dos próximos dias, na medida em que a gente consiga acessar as localidades”.

A situação pode ficar ainda pior

Ainda conforme a publicação realizada pelo G1, a Rio Grande Energia, responsável pelo abastecimento de energia elétrica em parte do RS revelou que mais de 296 mil pessoas estão sem energia elétrica, sendo que a maior parte delas está em áreas alagadas. Por sua vez, a Companhia Estadual de Energia Elétrica informou que em sua área de atuação o número é de 54 mil clientes sem energia. Em alguns casos, o desligamento da energia elétrica na região foi feito como forma de segurança por conta das áreas alagadas.

Na região de Porto Alegre, o Guaíba transbordou e inundou ruas e avenidas, chegando a ultrapassar os 5 metros de inundação na manhã deste sábado. Por conta das chuvas e dos alagamentos, a rodoviária da cidade suspendeu as viagens e o Aeroporto Salgado Filho foi fechado.

