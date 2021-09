Segredos de Meghan revelados! Saiba a cor do cabelo da Duquesa e como ela finaliza as madeixas

Especialistas dão dicas de como finalizar o cabelo como o da Duquesa de Sussex.

Antes de se tornar um membro da Família Real britânica, se casar com o príncipe Harry, pedir demissão de suas funções na realeza, ir morar na Califórnia e criar sua própria Fundação (ufa), Meghan Markle já era uma atriz conhecida por suas longas madeixas. Os cabelos saudáveis de Meghan, sem frizz e com aparência de que sempre esteve com a hidratação em dia, sempre deixou muitas pessoas com curiosidade de saber quais produtos a Duquesa de Sussex usa nos cabelos.

Como finalizar o cabelo

O penteado característico de Meghan é longo, ondulado e solto, dividido ao meio. Após a lavagem e condicionamento, o cabeleireiro das celebridades Patrick Kyle recomenda preparar o cabelo com uma mousse, como o Amplificador de Volume de Mousse Dove. Em entrevista ao Good Housekeeping, ele disse que você pode secar o cabelo com uma escova redonda.

Depois de seco, Kyle recomenda o uso de um babyliss de 1/4 polegadas. Enrole o cabelo em volta da varinha, deixando de fora as pontas e afaste-o do rosto. Ele recomenda usar um spray de textura seca para deixar o cabelo no lugar todo o dia e manter o estilo.

A cor

A cor do cabelo de Meghan, um tom de castanho super-escuro com reflexos muito sutis, e, de acordo com Nikki Ferrara, colorista de celebridades da Serge Normant na John Frieda em Nova York, é um tom que funciona bem para qualquer pessoa que tenha a cor de base do cabelo castanho escuro a médio.

“Seu colorista pode tecer alguns destaques muito sutis com um peróxido de baixo volume até que o cabelo fique de um castanho claro a médio e, em seguida, terminar com um brilho geral castanho castanho médio para mantê-lo brilhante e multitonal”, diz Ferrara. “Mantenha os destaques a alguns centímetros das raízes para diminuir a manutenção”.