5 looks que você verá no revival de ‘Sex and the City’

Moda, relacionamento e Nova York: estes são os ingredientes-chave que continuam no revival de ‘Sex and The City’, intitulado de ‘And Just Like That’.

Intitulado ‘And Just Like That’, o revival de ‘Sex and the City’, ainda não tem data confirmada de estreia, mas sabemos que as filmagens estão acontecendo em Nova York. Quem é fã da série que teve seis temporadas e foi ao ar de 1998 a 2004, essa espera está sendo torturante. Isso porque sabemos que nos novos episódios vamos conhecer uma Carrie, Miranda e Charlotte na faixa dos 50 anos. Veremos a continuação dos dois filmes que vieram depois da série, lançados em 2008 e 2010.

O site Nova Mulher fez um compilado dos melhores looks de Sarah Jessica Parker no revival para mulheres de 50 anos. Confira aqui.

Novamente veremos os temas moda e estilo como temas centrais da trama. Afinal, quem não lembra dos sapatos Manolo Blahniks, de Carrie Bradshaw, ou da bolsa Hermes Birkin, de Samantha Jones?

Leia mais sobre moda e estilo:

Kristin Davis foi vista em uma gravação externa usando um vestido midi de tweed St John e sapatos nude da Jimmy Choo. No típico estilo Charlotte York-Goldenblatt, ela usava um relógio Cartier no pulso enquanto carregava uma bolsa Louis Vuitton.

Nesta cena externa, Sarah Jessica Parkes está usando um body e uma saia de poá Carolina Hererra e sapatos Duchessa Gardini.

A bolsa é Gucci X Balenciaga e a plataforma é da edição Lena Non Stop Disco, de Terry De Havilland.

Nesta cena, Charlotte aparece usando um vestido da designer de noivas Lela Rose Bridal e completa o look usando uma mini bolsa Louis Vuitton azul claro. Os sapatos são Manolo Blahnik BB.

A blusa tie dye e a saia midi de Miranda é Gerard Darel. Ela completou o look com uma bolsa preta Paco Rabanne e sandálias ‘Lena’ Gianvito Rossi.