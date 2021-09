Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 5 de setembro de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco:

Áries

Você tomará decisões firmes em sua vida pessoal. Energias tensas podem rondar sua vida amorosa, então tente analisar bem o que é melhor para você neste momento e tome a melhor decisão.

Os signos mais compatíveis com você serão Capricórnio, Gêmeos e Leão. Reuniões de para reorganizar seus projetos; tentar administrar o estresse e focar no que você precisa para ter sucesso.

Você faz alguns pagamentos e fica em dia com as dívidas. Evite comprar por impulso, é hora de economizar. Um amigo pede conselhos sobre uma separação. A sorte será com os números 9, 21 e 37. Pare de dar importância às coisas que falam de você, lembre-se que seu jeito de ser o fará ter sucesso na vida.

Touro

Você vai analisar muito o seu local de trabalho. Lembre-se que o seu signo é muito forte e quase nunca mostra os problemas, mas se você não está mais totalmente à vontade é hora de procurar aquilo que valoriza.

Cuide dos problemas jurídicos e tente resolver tudo na hora certa. Um amor do passado o procura para conversar; todos erram e é preciso perdoar.

Você conserta seu carro ou o troca. Não se meta em problemas que não sejam seus, é melhor não comentar e ficar fora de situações complicadas. Sábado e domingo para visitar sua família.

Comece uma rotina de exercícios cuide melhor da sua alimentação no cotidiano. Seus números da sorte serão 7 e 66 e seu melhor dia é o domingo.

Gêmeos

Você terá muitas pressões de trabalho nesta sexta-feira e às vezes é difícil não se envolver em situações complicadas, então recomendo que analise bem seus planos e nas discussões não se aborreça.

Cuide dos problemas de pele e procure não fazer nenhum tratamento cosmético arriscado para não ter complicações. Seus números da sorte são 4 e 28. Um amor do passado o procura e é preciso bloqueá-lo da sua vida.

Você compra roupas e decide mudar o visual. Você recebe a notícia de um casamento. Pare de gastar com coisas que você não precisa, é melhor economizar para o futuro. Você decide fazer uma tatuagem.

Seja um pouco mais saudável com sua alimentação e alivie o estresse fazendo exercícios. É hora de cuidar melhor de você.

Câncer

Fim de semana de estar com muita energia positiva ao seu redor e iniciar aquele negócio que você tem em seus planos. Basta lembrar que você deve ser mais discreto com suas coisas para não atrair inveja.

Um amigo faz um convite. Não discuta mais com o seu parceiro e tente deixa o ciúme; desfrute mais do amor. Os solteiros encontram um amor novo e apaixonado que pode ser do signo de Escorpião ou Peixes.

Você resolve uma situação jurídica a seu favor- Não procure mais nas outras pessoas o que você precisa, tente se sustentar com confiança. Seus números da sorte são 1 e 23 e seu melhor dia o domingo.

Leão

Você passará por algumas complicações em seu trabalho e sexta-feira será um dia de energias muito turbulentas. Não tente fazer nenhuma mudança drástica ou empréstimo. Fim de semana para relaxar e passear com a família.

Você faz algumas mudanças em sua casa para se sentir mais confortável. Você é uma boa pessoa e sempre quer ajudar os outros nos problemas deles, mas deve ser mais seletivo. Você terá sorte com os números 2 e 11.

Continue com os exercícios e deixe de lado os vícios. Você recebe um presente de um novo amor e haverá uma oportunidade de romance com os signos de Áries e Aquário que serão os mais compatíveis com você. Você faz alguns pagamentos de dívidas.

Confira mais:

Virgem

Você terá uma boa notícia nesta sexta-feira e as energias positivas serão completamente renovadas. Lembre-se de que, por ser a época do seu aniversário, sua força espiritual cresce para que você alcance tudo o que planejou hoje; aproveite.

Você ganha um presente que não esperava de um novo amor. Você recebe um convite especial. Não procure desculpas e se deixe amar; é hora de se apaixonar novamente. Os signos mais compatíveis serão Áries, Capricórnio e Gêmeos.

Você vai resolver alguns problemas de propriedade. Seus números são 3 e 71. Cuidado com o que vai comer neste final de semana e lembre-se que um dos seus pontos fracos são o intestino e o estômago. Você decide se dar um presente e dar a si mesmo.

Libra

Sua vida será cheia de sorte neste final de semana e você poderá se reinventar no amor. Este é o momento de você se deixar ser amado; Pare de colocar problemas em seu relacionamento para ter algo verdadeiro.

Pague as dívidas do cartão de crédito para não ter problemas no futuro. Não conte mais a ninguém sobre seus problemas; muitos ficam felizes que as coisas saem errado, então tente ser discreto.

Evite ser tão impulsivo e zangado no trabalho e lembre-se de que quem fica zangado perde. No domingo, tente sair para uma caminhada e tomar ar fresco para multiplicar sua energia positiva.

Um amigo se apaixona por você; esclarece a situação. Você terá sorte com os números 04 e 18. Evite problemas com seus vizinhos.

Escorpião

Você estará muito positivo nesta sexta-feira e com toda a energia para seguir em frente. Seu signo sempre busca ser o melhor em tudo e principalmente no trabalho, então procure fazer um curso nos finais de semana para se especializar, assim você terá mais oportunidades de crescimento profissional.

Tente não se apaixonar tanto se acabou de conhecer seu parceiro e lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo. Ouça os conselhos de seus pais porque eles sempre desejarão o melhor para você.

Você conserta sua casa. Este fim de semana será de paixão com novos amores. Você terá sorte com os números 06 e 32. Evite mentiras porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá.

Você abre um negócio nos finais de semana para ganhar um dinheiro extra. Cuidado com um amor do passado.

Sagitário

Você vai se esforçar no seu trabalho nesta sexta-feira. Seu signo gosta da excelência em tudo e você sempre busca se destacar porque o seu desejo de sucesso é grande.

Seu signo é um dos maiores amantes do zodíaco, mas evite ter mais de um parceiro ao mesmo tempo. No final de semana você terá muito trabalho e coisas pendentes; organize melhor seu tempo.

Você ganha dinheiro extra por um trabalho. Você faz algumas mudanças em sua casa e compra móveis. No sábado você sai com seu parceiro. Um presente inesperado chega.

Você terá sorte no domingo com os números 05 e 77. Um amor do passado vem a mente; você é muito orgulhoso e você quase nunca volta com alguém, então preencha-se com energias positivas e conheça pessoas mais compatíveis como os signos de Leão ou Aquário.

Capricórnio

Você é o signo mais inteligente e conquistador do zodíaco, por isso mostra muita tenacidade em tudo que faz e conquista o reconhecimento dos outros. No amor você é muito ciumento e deve evitar escândalos.

O teu melhor dia será a sexta-feira. Neste final de semana você terá algum trabalho e organizará tudo para os próximos dias.

Você deve controlar se gênio para não se envolver em problemas desnecessários. Evite discutir com seu parceiro e tente ser mais amoroso para ter um ótimo final de semana. Você faz pagamentos. Seus números são 01 e 30. Cuidado com a inveja dos colegas de trabalho.

Aquário

Seu signo é regido pela mente, por isso sua força e habilidade com as palavras permitem que você tenha sucesso em tudo que propõe. Seja o mais conciliador e se destaque como líder.

Atenção com os pensamentos, pois eles são o primeiro passo para atingir objetivos. Evite se sabotar ou duvidar sobre alcançar a felicidade e o triunfo.

No fim de semana, você estará de bom humor. Você recebe um convite. Evite brigar com seu parceiro; relaxe e aproveite o amor. Os solteiros encontrarão um amor fugaz do signo de Touro ou Libra. Terá sorte com os números 23 e 40 no domingo.

Peixes

Você é puro no amor e tudo sai bem. Seu signo sempre ajuda os outros, então não duvide em proteger quem ama. Em questão de dinheiro, você sabe como ganhá-lo, mas também o gasta em favor rapidamente.

A fidelidade estará presente. No final de semana você vai analisar uma mudança de emprego. Busque mudanças benéficas para a sua vida. Nesta sexta você sai com seu parceiro para se divertir e no sábado terá compromissos.

Você tira documentos. Não tente fingir mais e seja original para alcançar. No domingo você vai sair com sua família. Seus números da sorte são 04 e 21.