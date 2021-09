Setembro começa com energias intensas e transformadoras para todos os signos do zodíaco! Por isso, é importante ter direcionamentos que ajudarão a aproveitar o início desta fase da melhor forma.

Confira o horóscopo para cada signo iniciar setembro de 2021 com sorte:

Áries

Inicie esta fase permitindo-se fazer novas descobertas sobre aquilo que pode mudar sua vida para melhor em todos os sentidos. Transformações, por menores e rotineiras que sejam, o ajudam a ter mais motivação e lidar com os momentos de frustração com desenvoltura.

Touro

É hora de preparar o terreno para mudanças que podem movimentar muitos aspectos, inclusive a vida amorosa e as oportunidades que envolvem outras pessoas também. Expanda a mente e cultive bons hábitos para manter sua tranquilidade mesmo diante de novas emoções.

Gêmeos

Muita energia se movimentará no início deste mês o motivando a realizar sonhos e se expressar. Lembre-se que nada é perfeito, mas você pode aproveitar a vida e suas oportunidades da melhor forma. Sua consciência dirá coisas importantes e o ajudará a manter o controle dos gastos!

Câncer

Portas se abrem e é preciso iniciar este mês com desenvoltura para superar os problemas emocionais ou familiares que não o deixam ver a luz. Mantenha a paz e a racionalidade para se comunicar da melhor forma, pois as emoções podem pregar peças.

Leão

Busque o alivio na vida financeira no início deste mês e consciência para agir ou se comunicar. Não é hora de perseguir desejos agressivamente, mas sim tomar decisões maduras que evitam dores de cabeça.

Virgem

Hora de colocar a mão na massa para realizar e também atrair com o pensamento positivo. Esta fase o ajuda a criar a realidade que deseja, mas também pedirá uma postura madura na hora de encontrar respostas difíceis e encarar os fatos.

Libra

É hora de aproveitar as oportunidades para avançar em sua vida e lucrar bons frutos com as atitudes. A ambição o permite brilhar se for motivada por boas causas e aumenta a criatividade que permite seu destaque.

Escorpião

Será mais fácil saber as parcerias que o convém e atrair as pessoas certas pelo poder da comunicação. Apenas lembre-se que nem tudo deve ser dito, pois ao redor sempre terão pessoas que não se sentem felizes com a realização alheia. Tenha bom senso.

Sagitário

O destaque na carreira e oportunidades profissionais trará sucesso, mas também mudanças. Os próximos dias são ideias para agir com profissionalismo e confiança. As palavras ganham grandes poderes e é preciso saber o que dizer. Use a mente!

Capricórnio

Este mês começa com o planejamento em alta para evitar estresses. A luta por objetivos e mudança marca este ciclo que resolverá incertezas, mas também pedirá atenção extra com tudo o que é expresso ou dito, pois sua imagem é acompanhada por muitos. Estratégias são imprescindíveis!

Aquário

Hora de investir, mas priorizar o planejamento para não se equivocar. Esta fase pede que tudo seja colocado em uma balança e que a disciplina seja valorizada tanto para resultados como no momento de absorver novas experiências. Clareza é tudo!

Peixes

Setembro de 2021 começa com grande foco nos relacionamentos, que podem se aprofundar ou tomar novos rumos importantes. Enquanto alguns já possuem estratégias em baixo da manga, outros podem cultivar indecisões; procure ser realista e usar o poder da palavra para realizar.