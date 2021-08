Professora termina noivado de oito anos e casa com ela mesma

Patrícia Christine, uma professora australiana de 28 anos, disse ter sentido a pressão da sociedade para se casar antes de completar 30 anos. Ela, que foi noiva por oito anos, viu seu relacionamento acabar e tomou uma importante decisão.

Contrariando as expectativas, a jovem professora decidiu realizar uma celebração para comemorar sua união consigo mesma. Ela resolveu investir seu tempo e dinheiro em uma celebração ao amor-próprio.

Conforme notícia do The Mirror, Patricia disse ter se sentido pressionada pela sociedade a ter um relacionamento estável e se casar antes de completar 30 anos.

Em maio de 2020, ela realizou a cerimônia. Rodeada por seus amigos mais próximos, com direito a decoração, vestido de noiva e até mesmo uma aliança de casamento.

Professora firma ‘auto compromisso’

Durante a cerimônia, que durou por volta de 30 minutos, Patrícia falou sobre o amor-próprio e sobre como ela espera que outras jovens se aceitem, sem se deixarem definir por um status de relacionamento.

“Eu queria desafiar as expectativas da sociedade e mostrar às mulheres que o relacionamento mais importante que temos é conosco”, declarou. “Procuramos toda nossa vida por uma outra pessoa a quem poderemos fazer uma grande declaração, mas esquecemos de fazer isso primeiro para nós mesmos”.

A celebração foi seguida de uma pequena festa com algumas de suas amigas. Patrícia fez um piquenique no parque para comemorar seu novo compromisso.

Ao final, ela foi no Instagram compartilhar a novidade: “Eu disse sim… para mim mesma!”, escreveu.

Com o compromisso de amor-próprio firmado, ela não descarta querer encontrar um parceiro futuramente. Ela inclusive acredita que o fato de ter se comprometido com ela mesma a fará ser uma companheira melhor no futuro.