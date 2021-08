A partir do próximo domingo (29), jogadores poderão fazer o pré-registro do Free Fire MAX, versão aprimorada do Battle Royale da Garena.

A disponibilidade é global e basta fazer o cadastro por meio da Google Play Store ou no site de pré-registro.

Como revelado pela Garena, o novo game ferecerá aos usuários uma experiência otimizada do Free Fire com gráficos aprimorados e um recurso de mapa personalizável dentro do jogo.

Pré-registro de Free Fire MAX começa no próximo domingo (29)

Os jogadores poderão desfrutar do mesmo conteúdo e jogabilidade do Free Fire, incluindo mapas mais realistas, jogabilidade mais envolvente e recursos exclusivos do novo game.

Ainda de acordo com as informações, por meio da função Firelink, o Free Fire MAX terá integração completa com o Free Fire.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: