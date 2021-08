Os signos que irão fazer descobertas importantes

Nesta quinta-feira (26), o Mercúrio fazendo trígono com Plutão em Capricórnio, marca o início de uma fase de descobertas importantes para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

Chegou a hora de começar a expandir a mente e expressar o que você pensa. Ao se manter aberto, novas perspectivas são acessadas e alguns mistérios podem ser resolvidos. Prefira manter a calma diante destas novas informações e não alimente rancores que impedem seu crescimento.

Câncer

Momento de compreender melhor alguns relacionamentos importantes em sua vida e descobrir necessidades que estão sendo supridas ou não. É hora de começar a resolver as coisas com diálogo e compreender o que funciona em sua vida. Não se esqueça que os pensamentos tem um grande poder!

Confira mais:

Leão

Muitos progressos começam em sua vida e descobertas sobre como melhorar as situações podem chegar. Os avanços serão reais e as mudanças também, por isso é importante cuidar melhore de si para estar preparado. Não deixe de começar a plantar sementes e ficar atento a quem pode prejudicá-lo de alguma forma.

Capricórnio

Você abre caminhos para novas descobertas e aprendizagens. Esta fase de expansão pode trazer mudanças na vida pessoal e uma melhor compreensão do mundo que está ao seu redor. É importante ter confiança e rever as aprendizagens adquiridas com as falhas para não repetir padrões negativos. É hora de ir em busca do futuro!