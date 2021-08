Os signos que mais querem ser amados, mas nunca irão assumir

Alguns signos do zodíaco podem ser mais duros para assumir que precisam ser amados em suas vidas e acabam escondendo isso.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano pode ter dificuldade para lidar com o fato de que quer fazer tudo bem e ser valorizado de verdade pelas outras pessoas, o mesmo acontece se falamos de amor. Nem sempre ele acha as palavras certas e pode cair em cobranças que sobrecarregam, mas no fundo apenas gostaria de ter certeza sobre os sentimentos dos outros. Este signo lida com as situações com uma força inabalável, mas também sente.

Escorpião

O escorpiano pode declarar seu amor e mostrar como é possível fazer grandes esforços ou sacrifícios por relacionamentos. No entanto, se for decepcionado tende a vestir uma armadura que não deixa vulnerabilidades serem reveladas e pode até mesmo agir com vingança. Quando isso acontece, quase sempre este signo assumiu seu sentimento e confiança traídas. É capaz de se afastar antes de tentar resolver as coisas.

Confira mais:

Sagitário

O sagitariano sempre buscará pelo amor em sua vida, por mais que faça isso de forma pouco escancarada. Ele deseja conexões sinceras com as pessoas e podem facilmente achar que a solidão é seu pior pesadelo. A vida de aventuras deste signo costuma ser repleta de chegadas e despedidas, mas ele também fraqueja diante de momentos em que não conta com afeto, apoio e consideração das outras pessoas.

Capricórnio

O capricorniano sempre investirá muito em sua independência e luta para chegar onde quer, mas isso não significa que ele não deseje de verdade ter alguém para acompanhar e dividir a vida. Ele se sente muito completo quando é amado e tende a se destacar para atrair este sentimento para si. Por mais que saiba como lidar com a solidão, este signo tende a ser melancólico e carente quando não tem alguém para amar.