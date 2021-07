Sofrendo com ronco? Acabe com este problema com um suco natural de cenoura e gengibre

Você sofre com ronco ou convive com alguém que enfrenta este problema? Se a sua resposta para esta pergunta é sim, possivelmente deve saber que além do ruído, esta é uma situação que influencia outros fatores, não é mesmo? Mas, você sabia que existe um suco natural que é potente nestes casos?

Se você ficou interessado, veja a seguir uma receita super prática e que foi compartilhada pela apresentadora Ana Maria Braga.

Importante: Lembre-se somente que esta dica não deve substituir o acompanhamento médico regular, ok?

Receita de suco para acabar com o ronco

Ingredientes:

1 cenoura com casca lavada e picada;

1 pedaço pequeno de gengibre;

250 ml de água;

1 limão;

1 maçã fuji com casca lavada e picada.

Modo de preparo do suco

Primeiro, esprema o limão até retirar todo o suco;

Logo após, bata a água, o gengibre e o suco de limão no liquidificador;

Em seguida, coe o conteúdo e reserve;

Feito isso, acrescente no liquidificador a maçã e a cenoura e bata adicionando o conteúdo reservado;

Por fim, consuma imediatamente.

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas?