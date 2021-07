Os signos que você pode subestimar, mas não deveria

Alguns clichês sobre as personalidades dos signos do zodíaco fazem com que as pessoas acabem os subestimando em algumas áreas da vida.

Confira os que você pode subestimar, mas não deveria:

Gêmeos

Os geminianos que não vivem reforçando seu lado intelectual podem ser vistos por muito como inocentes e de confiança fácil. No entanto, assumir essa postura juvenil ensina a ter muita valentia, o que o faz capaz não só de arriscar e se meter em situações impensadas, mas também entrega muita lábia para sair de conflitos e testar a verdadeira intenção dos outros. Ele termina facilmente como o mocinho ou mocinha da história.

Libra

Muitas pessoas tendem a achar os librianos superficiais e guiados pela atração física, achando fácil mantê-los como “contatos”. No entanto, este signo sabe muito bem quando se apaixona e quando deve deixar uma conexão ir embora porque já não o preenche. Sua personalidade desapegada e encantadora não é nada fácil de conquistar de verdade. Durante a vida, conseguem virar o jogo em diversas situações amorosas.

Confira mais sobre os signos:

Capricórnio

É comum que o capricorniano seja visto como um signo tradicional e que mantém relacionamentos mais equilibrados, pois busca apenas conexões duradouras. Na verdade, ele busca experiências e arrisca em diversos tipos de relacionamentos até viver o que acha necessário. Por mais que pareça apaixonado, este signo pode surpreender ao preferir não se envolver de forma séria – suas prioridades mudam e ele sabe quando chega a hora certa.

Aquário

Quando o assunto são sentimentos e amor, muitos podem achar os aquarianos desconectados das próprias emoções e pouco perceptivo para o que acontece no campo emocional. No entanto, é comum que ele seja profundo e reavalie as coisas com muita consciência, algo que não pode ser subestimado. Por saber identificar o que acontece dentro de si de forma realista, é bem possível que ele saiba quando e como desapegar.

Peixes

Por mais que muitas pessoas achem que o pisciano uma presa fácil devido a sua sensibilidade e empatia com os demais, a verdade é que ele está muito além disso. Por absorver as energias ao seu redor e saber os momentos em que deve dar atenção à própria intuição ou sair de cena para refletir, ele é capaz de tomar atitudes certeiras para chegar onde deseja. Quando o assunto é manipulação, este signo pode ser tão sutil e poderoso que surpreenderá qualquer um.