Como os signos do zodíaco conquistam

Quando o assunto é conquista e romance, os signos de Fogo, Terra, Ar e Água podem agir de forma muito diferente e surpreender.

Confira como eles agem quando desejam roubar o coração de alguém.

Signos de Fogo: Áries, Sagitário e Leão

Assim como o seu elemento, este signos são fogosos e capazes de se apaixonar com muita intensidade e rapidez. Isso pode parecer perigoso para alguns, mas é difícil não ficar impressionado por esta energia potente e ousada. São signos que não temem entrar de cabeça e podem conquistar como se fosse uma competição na qual sempre desejam sair vencedores.

Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Estes signos possuem muita sensualidade, mas o seu amor não é movido a riscos, pois eles buscam seguranças. Seus sentimentos podem seguir caminhos mais tradicionais e acabam vivenciando histórias românticas que nem imaginavam, pois mostram que não se intimidam na hora de ter algo estável. Deixam as coisas fluírem naturalmente, mas mostram que são experientes e cobram reciprocidade.

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Estes signos costumam conquistar com charme, otimismo e liberdade. Eles colocam todos os seus encantos na mesa e não medem esforços em se divertir, passando bons momentos que nem sempre necessitam tomar um rumo romântico logo de cara. Marcam as pessoas que se relacionam com sua leveza e abertura para aproveitar os momentos da melhor forma.

Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes

O amor será sempre intenso e profundo para estes signos, mesmo quando falamos dos primeiros passos para a conquista. Eles são gentis e apaixonados, sempre se preocupando muito com a forma que a outra pessoa se sente. No entanto, podem ser bem imprevisíveis e intrigam com seus sentimentos repletos de força. Tendem a viverem histórias com algumas doses de dramas e reviravoltas.