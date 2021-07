Planeta orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 90 anos-luz de distância da Terra

O planeta TOI-1231 b orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 90 anos-luz de distância da Terra e é estranhamente uma reminiscência de nosso próprio Netuno.

Como revelado pela Agência Espacial Americana (NASA), isto é, um mundo gasoso com uma atmosfera potencialmente rica, pronta para estudo.

O planeta tem mais de 3 ½ vezes o tamanho da Terra e é quente para os padrões terrestres a 134 graus Fahrenheit (57 Celsius).

Mas os astrônomos dizem que é um dos planetas mais “frios”, comparativamente pequenos, conhecidos até hoje, e em uma posição privilegiada para que os componentes de sua atmosfera sejam separados por telescópios espaciais.

As estrelas anãs vermelhas são menores, mas têm vida mais longa do que nosso próprio Sol – com um ano, uma vez ao redor da estrela, que dura 24 dias.

Como revelado pela NASA, mas o planeta permanece relativamente frio, apesar de sua órbita próxima, porque sua estrela também está no lado mais frio.

Embora não seja habitável devido ao seu tamanho, o planeta poderia oferecer aos cientistas uma de suas primeiras chances de capturar uma leitura do tipo “código de barras” da atmosfera de um exoplaneta temperado do tamanho de Netuno – um planeta orbitando outra estrela.

Isso permitirá comparações com mundos semelhantes em outras partes da galáxia, trazendo insights potencialmente profundos sobre a composição e formação de exoplanetas e sistemas planetários, incluindo o nosso.

Como revelado pela NASA, usando dados do Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou TESS, este exoplaneta foi descoberto por uma equipe internacional de astrônomos.

Liderados pela Dra. Jennifer Burt, uma pesquisadora de exoplanetas do JPL da NASA, e a Professora Diana Dragomir, uma pesquisadora de exoplanetas da Universidade do Novo México.

Ainda de acordo com as informações, a descoberta foi inserida em nosso Arquivo de Exoplanetas em 3 de junho de 2021. Confira:

NASA/JPL-Caltech

Aglomerado de vermelho, branco e azul

E uma nova imagem obtida com o Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA mostra o aglomerado de estrelas aberto NGC 330, que fica a cerca de 180.000 anos-luz de distância dentro da Pequena Nuvem de Magalhães.

Como revelado pela NASA, o aglomerado – que está na constelação de Tucana (o tucano) – contém uma infinidade de estrelas, muitas das quais estão espalhadas por esta imagem impressionante.

Como os aglomerados de estrelas se formam a partir de uma única nuvem primordial de gás e poeira, todas as estrelas que eles contêm têm aproximadamente a mesma idade.

Isso os torna laboratórios naturais úteis para os astrônomos aprenderem como as estrelas se formam e evoluem.

Esta imagem usa observações da Wide Field Camera 3 do Hubble e incorpora dados de duas investigações astronômicas muito diferentes.

Como revelado pela NASA, o primeiro teve como objetivo entender por que estrelas em aglomerados de estrelas parecem evoluir de forma diferente de estrelas em outros lugares, uma peculiaridade observada pela primeira vez com o Hubble.

A segunda teve como objetivo determinar o quão grandes as estrelas podem ser antes de se tornarem condenadas a terminar com suas vidas em explosões cataclísmicas de supernova.

Ainda de acordo com as informações as imagens do Hubble nos mostram algo novo sobre o universo. Essa imagem, no entanto, também contém pistas sobre o funcionamento interno do próprio Hubble.

Os padrões entrecruzados ao redor das estrelas nesta imagem, conhecidos como picos de difração, foram criados quando a luz das estrelas interagiu com as quatro finas aletas que sustentam o espelho secundário do Hubble. Confira:

ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai, A. Milone

Texto com informações da NASA

