Novo robô da NASA se locomove utilizando sistema de navegação automática para encontrar vida antiga em Marte

O mais novo robô de seis rodas da NASA em Marte, o Perseverance Rover, está começando uma jornada importante através do chão de uma cratera em busca de sinais de vida antiga, detalhando a paisagem marciana.

Isso significa que a equipe do rover está profundamente envolvida com o planejamento de rotas de navegação, instruções de rascunho a serem transmitidas e até mesmo usando óculos 3D especiais para ajudar a mapear seu curso.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, cada vez mais, o rover se encarregará da direção sozinho, usando um poderoso sistema de navegação automática.

Chamado AutoNav, este sistema aprimorado faz mapas 3D do terreno à frente, identifica perigos e planeja uma rota em torno de quaisquer obstáculos sem direção adicional dos controladores na Terra.

Essa capacidade, combinada com outras melhorias, pode permitir que o Perseverance atinja uma velocidade máxima de 393 pés (120 metros) por hora; seu antecessor, o Curiosity, equipado com uma versão anterior do AutoNav, cobre cerca de 20 metros por hora enquanto sobe o Monte Sharp a sudeste.

Como revelado pela NASA, enquanto o Perseverance começa sua primeira campanha científica no chão da cratera de Jezero, o AutoNav será um recurso chave para ajudar a realizar o trabalho.

Navegação automática para encontrar vida antiga em Marte

Esta cratera já foi um lago, quando, bilhões de anos atrás, Marte estava mais úmido do que hoje. Agora o destino do Perseverance é um delta de rio seco na borda da cratera.

Se a vida se instalou no início de Marte, sinais dela podem ser encontrados lá. O rover vai coletar amostras em cerca de 9 milhas (15 quilômetros) e, em seguida, prepará-las para coleta em uma missão futura que as levará de volta à Terra para análise.

Como detalhado, o Perseverance não pode sobreviver no AutoNav sozinho. O envolvimento da equipe do rover permanece crítico no planejamento e condução da rota do Perseverance.

Toda uma equipe de especialistas desenvolve uma rota de navegação junto com o planejamento da atividade do rover, seja examinando uma característica geologicamente interessante no caminho para o seu destino ou, em breve, colhendo amostras.

Por causa do atraso do sinal de rádio entre a Terra e Marte, eles não podem simplesmente mover o rover para frente com um joystick.

Em vez disso, eles examinam as imagens de satélite, às vezes usando os óculos 3D para ver a superfície marciana nas proximidades do rover.

Como revelado pela NASA, assim que a equipe sai, eles enviam as instruções para Marte, e o rover executa essas instruções no dia seguinte.

Reprodução NASA

Detalhes da paisagem marciana

As rodas do Perseverance também foram modificadas para ajudar na rapidez com que esses planos são executados: além de serem ligeiramente maiores em diâmetro e mais estreitos do que as rodas do Curiosity, cada um deles possui 48 degraus que parecem linhas levemente onduladas, em oposição ao padrão de 24 chevron do Curiosity passos. Os objetivos eram ajudar na tração e na durabilidade.

Uma folga maior para a barriga do Perseverance também permite que o rover role com segurança sobre terreno irregular – incluindo rochas de bom tamanho.

E os recursos reforçados de navegação automática do Perseverance incluem ENav, ou navegação aprimorada, uma combinação de algoritmo e software que permite uma detecção de perigo mais precisa.

Como revelado pela NASA, ao contrário de seus antecessores, o Perseverance pode empregar um de seus computadores apenas para navegação na superfície; seu computador principal pode se dedicar a muitas outras tarefas que mantêm o rover saudável e ativo.

Robô Perseverance

Este Vision Compute Element, ou VCE, guiou o Perseverance à superfície marciana durante sua entrada, descida e aterrissagem em fevereiro.

Agora ele está sendo usado em tempo integral para mapear a jornada do veículo espacial enquanto o ajuda a evitar problemas ao longo do caminho.

O rover também monitora o quão longe ele é movido de um local para outro usando um sistema chamado “odometria visual”.

Como revelado pela NASA, o Perseverance captura imagens periodicamente à medida que se move, comparando uma posição com a próxima para ver se ela se moveu na distância esperada.

Os membros da equipe dizem que estão ansiosos para deixar o AutoNav “assumir o controle”. Mas eles também estarão prontos para intervir quando necessário. Confira:

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: