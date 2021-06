Aqui está o truque rápido para descobrir se o óleo está na temperatura ideal para suas frituras

Quem nunca tentou fritar algo e quando colocou o alimento, descobriu que o óleo não estava na temperatura ideal? O grande problema quando isso acontece, é que na maioria das vezes o alimento pode acabar absorvendo todo este óleo.

No entanto, você sabia que é possível solucionar esta situação com um truque caseiro bastante simples? Se você ficou curioso, confira abaixo uma recomendação prática que é compartilhada no YouTube no canal 10QualquerCoisa.

Truque caseiro para identificar o ponto ideal do óleo

Para conferir se o óleo já atingiu a temperatura ideal, quando o estiver aquecendo, coloque um palito de fósforo apagado. Assim que o fósforo acender, este será o momento exato em que você deve acrescentar a carne, batata ou qualquer outro alimento que deseje fritar.

E você, já sabia deste truque prático para utilizar em sua cozinha?

