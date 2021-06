A vida amorosa pode ter fases bem complicadas, mas alguns signos são ainda mais propensos a gerar problemas e ferem o próprio coração.

Confira os signos que buscam o próprio sofrimento no amor sem saber:

Áries

Ao ser pura energia e buscar sempre colocar sua vida no eixo de acordo com desejos e impulsos, o ariano pode acabar sofrendo ao lutar para que tudo seja feito como ele quer; isso é impossível e a impossibilidade trará frustração. Ao ambicionar tanto, os assuntos do coração podem deixar de fluir e não passar de histórias difíceis quando o egoísmo fala mais alto.

Touro

O taurino é meticuloso em muitas coisas, inclusive no amor. Por isso, este signo pode não encontrar a felicidade por simplesmente persistir no apego e no controle das situações; sonhos são construídos, mas tudo o que depende dos outros pode mudar de rumo. O excesso de proteção com as ideias formadas e a persistência excessiva podem jogar contra este signo que perde tempo em conexões falidas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano pode ter problemas para deixar as coisas fluírem naturalmente e acaba colocando tudo a perder ao pensar de mais. Ao não deixar que a vida o surpreenda e os bons momentos surjam, ele está sempre se desgastando com planos e algumas inseguranças desenvolvidas quando nada sai como o esperado. É preciso se dar a oportunidade de errar e voltar a começar onde bem entende.

Sagitário

Principalmente quando está confuso, o sagitariano pode fugir dos sentimentos e tomar atitudes impulsivas que sabotam sua vida amorosa. É como se ele se estivesse constantemente buscando maneiras novas de se satisfazer ou criar desejos para ir em busca de aventuras, desapegando antes de dar uma chance mais séria. Infelizmente, isso também o deixará se sentindo vazio em alguns momentos.