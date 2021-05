Horóscopo bônus da vida amorosa no fim de semana de 28 a 30 de maio de 2021

O horóscopo geral para todos os signos já está no ar! No entanto, esta semana você pode contar com um horóscopo especial sobre a vida amorosa.

Confira as previsões para o seu signo do zodíaco:

Áries

Alguém de Capricórnio, Leão ou Aquário pode fazer uma surpresa amorosa. É importante se dedicar aos detalhes que alimentam o amor. Cuide dos impulsos e pense bem antes de falar.

Touro

Alguém do Gêmeos, Libra ou Aquário pode procurá-lo. Aproveite este momento para investir no romantismo e passar momentos significativos ao lado de quem ama.

Gêmeos

Alguém do passado pode voltar para a sua vida, principalmente dos signos de Libra, Aquário e Capricórnio. Tenha mais certeza do que você deseja para o futuro do seu coração.

Câncer

Um novo amor de Peixes ou Libra pode ser muito compatível e o fará enxergar novas possibilidades no amor em breve.

Leão

Os signos de Áries, Câncer e Sagitário podem surgir na sua vida mostrando muita compatibilidade para iniciar uma conexão. Mantenha-se leve.

Virgem

Um novo amor de Áries, Gêmeos ou Capricórnio será muito compatível e pode se desenvolver de forma intensa. Evite colocar expectativas de mais e deixe fluir.

Libra

Você se sente mais atraído a pessoas diferentes e se sente motivado, principalmente pelos signos de Sagitário, Leão e Peixes.

Escorpião

Você pode se aproximar de pessoas poderosas dos signos de Áries, Leão ou Capricórnio com muito poder de atração. Tenha a atenção redobrada e tudo sairá bem.

Sagitário

Os signos de Áries, Gêmeos e Libra podem aportar novos pontos de vista que o atraem bastante. As oportunidades não faltarão, principalmente com pessoas do exterior.

Capricórnio

Alguém de Áries ou Gêmeos deseja voltar para a sua vida e retomar uma relação que ficou no passado. É preciso que você pense bem no assunto.

Aquário

Muitas conquistas de Touro, Libra ou Virgem podem aparecer na sua vida, mas nada formal se concretizará. Este é o momento de se abrir para o novo e ter leveza.

Peixes

Você deseja se relacionar com pessoas diferentes e pode encontrar o amor se buscar o que o complementa nos signos de Câncer, Capricórnio e Virgem.