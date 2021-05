Nova atualização substancial para o game Total War: Three Kingdoms

O patch 1.7.1 que vai ao ar nesta quinta-feira, 27 de maio, implementa várias correções solicitadas pela comunidade, bem como uma mudança importante no mapa da campanha que move o Mount Song e Hulao para seus locais corretos em game Total War: Three Kingdoms.

Como revelado, por meio de comunicado, isso também permite algumas melhorias adicionais nas áreas ao redor do Yellow River, evitando que os jogadores passem pelos portões com tanta facilidade.

No Dev Diary, a Creative Assembly analisa os últimos dois anos de desenvolvimento, compartilhando a empolgante novidade de que, enquanto o conteúdo do DLC Three Kingdoms está completo, a equipe fez a transição para outro projeto baseado no Romance dos Três Reinos.

Conforme mostrado no vídeo, a equipe compartilhará mais sobre a direção e escopo deste novo projeto quando puder.

Por enquanto, a equipe indicou que estará “aumentando [seu] foco no rico elenco de personagens deste romance e em suas narrativas individuais e únicas, trazendo o cerne do que tornou Total War: Three Kingdoms. tão especial e levando-o ainda mais longe.”

Pacote ‘Complete your Collection’ – Three Kingdoms

Juntamente com esta atualização importante da equipe, a Sega anunciou um novo pacote ‘Complete your Collection’, permitindo aos jogadores preencher todas as lacunas em sua biblioteca de DLC de Three Kingdoms. com um desconto adicional.

Ainda de acordo com as informações, esta oferta estará no ar a partir das 11h00 (horário de Brasília) junto com o patch 1.7.1, e terminará em 8 de julho.

