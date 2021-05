Os signos que podem perder pessoas devido ao complexo de superioridade

Algumas pessoas podem lidar mal com suas inseguranças e poder, transformando isso na necessidade de se sentir superior a tudo e a todos. Infelizmente, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a agir desta maneira.

Confira aqueles que podem perder pessoas devido ao complexo de superioridade:

Leão

Este signo tem muitas qualidades natas para se destacar, especialmente como líder. Ele busca o êxito por bons caminhos, mas também pode acabar deixando o orgulho e o complexo de superioridade tomar conta.

Principalmente se entra em algum tipo de competição com alguém, pode ir até as últimas consequências e afastar pessoas que não concordam com os seus comportamentos. A prepotência se torna ainda pior quando ele menospreza os sentimentos e conselhos alheios.

Gêmeos

O geminiano pode ter uma mente brilhante e se expressa com muita desenvoltura, o que logo o coloca em um lugar especial e observado pelas outras pessoas. No entanto, se começa a ter muitos caprichos e disputas de poder, pode acabar com um complexo de superioridade destrutivo.

Este signo irá achar que é capaz de dar volta em todas as situações a seu favor e usar suas palavras para manipular os outros, sempre com foco no próprio benefício e menosprezando a inteligência alheia. Ao ser descoberto, perderá aliados que foram prejudicados por suas atitudes ou julgam sua nova postura.

Aquário

Ao descobrir o seu potencial de se destacar com ideias a frente do tempo e muito senso de coletividade, o aquariano está no seu melhor. No entanto, ele pode não agir racionalmente e usar isso a seu favor, se não que deixa o complexo de superioridade ganhar espaço.

Ao se perder neste caminho, este signo pode ter algumas atitudes narcisistas e acaba causando danos nas pessoas sem se importar. Isso acontece porque ele se acha o mais competente e merecedor de oportunidades, não compreendendo as pessoas que não aguentam esta dinâmica tóxica por muito tempo.

Libra

Mesmo com a personalidade equilibrada e com o grande senso de justiça que possui, o libriano pode acabar fantasiando com seu crescimento e caindo em complexos de superioridade que afastam pessoas importantes.

Quando isso acontece, ele tende a passar por cima dos sentimentos dos outros para realizar suas vontades superficiais ou profundas, justificando o egoísmo o máximo que puder. Este signo ficará ainda menos emocional e pode tratar tudo com uma lógica calculista que desvaloriza as pessoas.