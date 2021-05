Enquanto algumas pessoas vão direto ao ponto, outras preferem fazer joguinhos no amor, algo que pode desanimar pretendentes, mas também conquistar quem adora um desafio.

Confira os signos que podem insistir muito em conquistas difíceis:

Áries

O ariano pode aceitar que algo está mais difícil do que deveria ser, mas seu instinto competitivo o faz não desistir mesmo que a conquista seja complicada. Ele não irá perseguir incessantemente, mas fará o possível para mostrar suas qualidades e se destacar como amante, procurando ter bons convites para impressionar e não economizando nas investidas apaixonadas.

Gêmeos

Por mais que quase sempre prefira ser conquistado, o geminiano não deixa a oportunidade de ter algo que deseja passar. Ele pode ficar bastante tempo ensaiando estratégias e maneiras de se aproximar de alguém que se faz difícil, investindo muito nas conversas e tentando se aproximar o máximo que puder por meio da comunicação – algo que demora, mas é efetivo. Este signo ainda pode assumir uma postura galanteadora, que combinada com a lábia é invencível.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino tende a agir com muita confiança e não implora que as pessoas o amem. No entanto, ele é muito persistente quando tem um objetivo e não irá sossegar até conseguir o que quer. Quando investe na conquista pode focar em chamar a atenção do outro mostrando o melhor de si, mas também apostando em gestos que o deslumbrem de alguma forma.

Sagitário

O sagitariano é imparável quando quer viver uma aventura, principalmente se ela envolve paixão e romance. Ele pode se jogar sem medo na conquista e ficar um bom tempo insistindo em construir uma atmosfera de flerte e conexão, mesmo que algumas das suas investidas sejam dispensadas. Da mesma maneira que adora desafios, pode acabar se sentindo menos interessado quando tudo sai como o planejado.