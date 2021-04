A última semana do mês chegou, mas surpresas ainda podem acontecer em abril de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 26 a 30 de abril de 2021:

Áries

Momento de ter orgulho de quem você é e renovar as energias sem medo de perder a própria essência. Você está pronto para liderar e deve estar aberto a ajudar as pessoas.

Cuidado com a inveja de seus colegas de trabalho, pois você estará brilhando demais e oportunidades podem chegar. Procure ser discreto e não comente seus planos.

Um amor do signo de Capricórnio ou Virgem entrará em sua vida ou o deixará ainda mais feliz na vida amorosa. A sorte será o dia 27 de abril com os números 04 e 32. Uma viagem pode ser planejada.

Você faz pagamentos pendentes de dívidas. Não negligencie sua saúde e cuide melhor de si com atenção e auxilio de profissionais.

Touro

Semana de muita força e poder para se reinventar e descobrir o melhor de si. Você terá ainda mais animo para enfrentar os problemas que enfrenta todos os dias e poder de decisão para continuar no caminho dos seus objetivos e do sucesso.

Não desista ou duvide de si mesmo; você deve sempre seguir em frente com perseverança. Essa semana é preciso cuidar da saúde para que tudo na sua vida esteja bem. Procure dormir melhor e desligue um pouco das redes sociais.

A oportunidade para um negócio pode surgir e tudo dará certo. Dinheiro extra pode chegar. Não dê ouvidos aos boatos ou para o que dizem sobre você; arrisque-se sem medo da opinião dos outros. A sorte chegará no dia 29 de abril com os números 02 e 19.

Gêmeos

A abundância virá e a sorte está do seu lado. Aproveite este momento para fazer as mudanças necessárias na sua vida e brilhar mais.

Não se preocupe tanto em ter o reconhecimento dos outros, pois deve confiar em si mesmo até atingir seus objetivos. Podem haver dias de estresse devido a situações que você não pode controlar, então dê o seu melhor, mas não se force demais.

Uma situação de traição pode ser relembrada ou descoberta; pense nisso de forma introspectiva para pensar melhor sobre seu futuro. Os solteiros podem conhecer alguém muito compatível de Áries, Leão ou Sagitário.

A sorte aumenta em 27 de abril com os números 04 e 31. Uma viagem pode ser planejada; relaxe e renove as energias.

Câncer

Este é um momento de transformação. Reconheça e aceite seus erros para tomar o caminho do sucesso. Esqueça os medos e pare de se sabotar constantemente.

Comece a ter pensamentos mais positivos e transforme seus círculos, procurando pessoas mais compatíveis e positivas. Semana de fortes mudanças em seu trabalho, mas você não será afetado diretamente.

Deixe as desculpas e as mentiras; relacionamentos baseados nestas energias podem ser finalizados. Uma viagem de trabalho tende a surgir.

Tente estar muito focado em tudo o que você vai fazer. Dinheiro extra pode chegar e deve ser investido com sabedoria em você. A sorte será maior no dia 28 de abril com os números 03 e 29.

Leão

A paciência o ajudará esta semana. Evite ficar desesperado e querer que tudo se resolva de uma hora para a outra. É melhor ser humilde e lembrar que pode aprender com todos.

Semana de altos e baixos no trabalho e na vida pessoal, mas não dê tanta importância a isso e mantenha-se mais discreto para entender tudo e não atrair inveja. Uma dívida do passado é paga.

Um novo amor fará um convite. Os casais podem resolver questões difíceis e mudam para melhorar. Você terá sorte no dia 29 de abril com os números 05 e 43. Conversas ajudarão a receber recompensas no trabalho ou negócios.

Virgem

Analise bem e comece a fazer mudanças radicais. Um final de ciclo nos relacionamentos ou no trabalho será positivo e o ajudará a crescer. Você encontra o caminho do sucesso.

Momento de ter atenção redobrada com cada decisão e pedir conselhos aos seus entes queridos, que o ajudarão a ter clareza e bons resultados.

Você sempre busca a estabilidade emocional e econômica; amadureça suas ideias sobre os passos que deve dar. Desafios no trabalho o fazem dar o melhor de si.

Cuidado com as traições de amigo e lembre-se de que você não pode confiar muito em ninguém. A sorte será maior no dia 28 de abril com os números 01 e 28.

Libra

Chegou a hora de tomar decisões. Seu signo é mestre em iniciar conversas e é muito carismático com as pessoas ao seu redor; embarque em novas aventuras e não tenha medo de se comprometer.

O ponto fraco na saúde são os rins e o sistema nervoso; cuide da saúde e tente se exercitar para se acalmar, liberando as energias ruins. Amadureça e deixe algumas indecisões com o futuro para trás, pois isso também ajudará a ter mais tranquilidade.

Você terá uma semana muito boa de mudanças positivas no trabalho e carreira, além de uma ajuda nos negócios. Um convite chegará.

Você terá sorte com os números 01 e 28. Lembre-se que nesta vida você veio para ser feliz e deve buscar aquilo que o preenche realmente.

Escorpião

Chegou a hora de enfrentar seus problemas. Este é um momento decisivo em sua vida pessoal e é preciso de muita força e caráter para enfrentar o que está por vir. Mantenha a calma.

Evite ter problemas com vícios ou hábitos prejudiciais como drogas, álcool ou dívidas financeiras. A família e as pessoas queridas serão muito importante para se manter bem.

Evite ser egoísta nos relacionamentos e tome atitudes mais maduras. A sorte será maior em 28 de abril com os números 16 e 25. Transforme sua vida para viver em paz.

Sagitário

Esta é uma fase demuita intuição e sabedoria. O sucesso pode vir de forma muito próspera, pois você saberá o que precisa para ser feliz. A sabedoria permitirá que você entenda também como é capaz de ajudar os outros.

Esta semana você terá a reuniões de trabalho e mudanças que o beneficiam. Você começa a cuidar mais da saúde e verá resultados; é hora de dar o pontapé inicial.

No amor, evite ser apegar a relacionamentos proibidos ou pessoas que não transmitem confiança; prefira fazer grandes amigos. A sorte chega no dia 29 de abril com os números 19 e 31.

Não dê tanto combustível ao ego e busque agir com humildade, pois isso será fundamental para você alcançar a felicidade plena. Entenda que cada um tem seu tempo de evolução.

Capricórnio

É melhor superar e deixar tudo o que é negativo para trás. Uma fase de maturidade é iniciada esta semana e transformará todos os aspectos da vida, ainda mais emocionalmente.

Você terá a oportunidade de um emprego melhor ou de uma mudança positiva em sua vida pessoal e aprenderá quem são seus amigos.

Seu signo é forte mentalmente, por isso sempre se destaca como um grande líder, mas é preciso não deixar o orgulho atrapalhar; ouça os outros e não tente impor seus ideais.

Estabilidade nos relacionamentos. Você deve cuidar mais da saúde mental e problemas do sistema nervoso. A sorte é maiorno dia 29 de abril com os números 27 e 30. Cuide do seu dinheiro.

Aquário

Valorize o que você tem em sua vida. Tenha cuidado para não se deixar levar por amigos e amores que são interesseiros. Você terá dias de maturidade emocional e saberá o que deseja para a sua vida.

A força para enfrentar tudo e todos para defender sua felicidade chegará; lembre-se de que você nem sempre ficará feliz com os outros e é melhor se manter em paz, deixando que eles falem.

Esta semana você tomará decisões importantes para crescer no trabalho e seu signo passará por um período de prosperidade; não fique remoendo o passado e olhe para o futuro.

Os solteiros encontrarão um amor muito compatível. Alguém da família pedirá ajuda. Seu ponto fraco é a infecção de pele e é preciso se cuidar. A sorte será maior em 29 de abril com os números 14 e 15.

Peixes

A prosperidade está chegando, mas é preciso deixar as inseguranças de lado. Uma fase de crescimento importante começa em sua vida e você deve evitar se sabotar com seus pensamentos negativos.

Algumas coisas precisam ser deixadas para trás de uma vez. Mudanças no trabalho o farão vivenciar uma transformação; cuidado com o que comenta sobre os seus colegas de trabalho e deixe a fofoca de lado.

Um novo negócio ou contrato chegará. Cuide mais da sua saúde e alimentação para ter energia. Você faz pagamentos ou inicia novos cursos. Um presente o surpreenderá. A sorte aumenta no dia 28 de abril com os números 08 e 61.