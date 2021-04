A Krafton anunciou nesta semana os detalhes da próxima competição principal do jogo, a PUBG Continental Series 4 (PCS4), que consiste em quatro torneios regionais, nas Américas, na Ásia, na Ásia-Pacífico e na Europa.

Como revelado, dezesseis equipes em cada região irão competir por uma premiação de 250 mil dólares, totalizando 1 milhão de dólares na PCS4.

Cada região contará com o próprio sistema de classificação para determinar as equipes que terão o direito de competir na Grande Final da PCS4.

Confira os detalhes do evento das Américas:

Seletiva aberta – 5 a 12 de maio de 2021

Como informado, América Latina e América do Norte terão seletivas abertas separadas, cada uma com três rodadas. O top 8 de cada classificatória irá para a respectiva Fase de Grupos sub-regional.

Fase de Grupos – 14 a 20 de maio de 2021

América Latina e América do Norte terão Fases de Grupos separadas. Cada Fase de Grupos contará com a participação das oito equipes classificadas por meio da seletiva aberta e das 16 melhores equipes da Fase de Grupos sub-regional da ESL PUBG Masters: Fase 1, disputando 25 mil dólares.

O top 6 de cada Fase de Grupos sub-regional irá avançar para a Grande Final da PCS4 Américas.

Já as equipes que terminarem a Fase de Grupos entre as 7ª e 14ª colocações irão para o Classificatório Última Chance da PCS4 Américas.

Classificatório Última Chance – 22 e 23 de maio de 2021

Como detalhado, equipes entre as 7ª e 14ª colocações nas Fases de Grupos sub-regionais, totalizando 16 participantes, irão se enfrentar no Classificatório Última Chance valendo US$ 20 mil. O top 4 irá se classificar para a Grande Final da PCS4 Américas.

PUBG – Calendário da Grande Final

Ainda de acordo com as informações, uma vez concluídas as seletivas abertas e as Fases de Grupos sub-regionais, a Grande Final da PCS4 acontecerá ao longo de três semanas. As datas de cada campeonato regional são as seguintes:

– Américas: 10 e 11 de junho, 17 e 18 de junho, 24 e 25 de junho

– Ásia-Pacífico: 10 e 11 de junho, 17 e 18 de junho, 24 e 25 de junho

– Europa: 12 e 13 de junho, 19 e 20 de junho, 26 e 27 de junho

– Ásia: 12 e 13 de junho, 19 e 20 de junho, 26 e 27 de junho

