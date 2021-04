Histórias de relacionamentos que acabaram ou foram atrapalhados por uma terceira pessoa não são incomuns. No entanto, alguns signos tendem a ter mais probabilidade de entrar nestas dinâmicas.

Confira os signos do zodíaco que podem viver triângulos amorosos:

Gêmeos

O geminiano vive em uma dualidade constante e mudanças não só de ideias ou comportamentos, como também de emoções. Ele não se segura e viverá as experiências que deseja sem temer o que pode perder.

Isso não significa que ele se sinta cômodo ou busque machucar as pessoas, mas sim que este signo tende a atrair dinâmicas como essa na sua vida amorosa. De todas as formas, isso tem mais a ver com impulsos e desejo do que com sentimentos.

Reprodução / Giphy

Leão

Por mais que prefira viver suas relações com fidelidade, este signo também não é de negar o que sente e pode ser movido por impulsos arriscados quando a atração é intensa. Ele dificilmente aceitará ser a segunda opção, mas pode terminar no centro de triângulos amorosos.

Ao prestar a atenção apenas em suas necessidades e sentimentos, o leonino embarcará sem tanto peso na consciência, principalmente se já se sente frustrado no relacionamento. Ele tomará a decisão que acha melhor, mas se aventurará primeiro para saber o que convém.

Virgem

Diferente do leonino, o virginiano pode acabar vivendo triângulos amorosos sem procurá-los. Este signo costuma se entregar de forma passional aos seus relacionamentos no início, mas também é muito focado nas questões mais práticas do casal – e é aí que um parceiro com más intenções age.

Ele não demorará em perceber se algo está errado e uma pessoa atrapalha o relacionamento, pois é muito detalhista e sua percepção dificilmente falha. Este signo não costuma perdoar as traições e colocará um ponto final se estiver fortalecido.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano pode atrair este tipo de situação para a sua vida, principalmente quando vive relacionamentos problemáticos e repletos de altos e baixos. Seu poder de atração é forte e ele tende a encantar muitos pretendentes.

Esse tipo de drama traz problemas para este signo, mas também a satisfação de viver histórias intensas. Ele também é muito motivado pela sexualidade e pode acabar vivendo histórias baseadas tanto no desejo como pelos sentimentos.

Sagitário

O sagitariano deseja viver todos os tipos de experiências e pode se deixar levar pelos impulsos sem pensar duas vezes. Ele é desapegado e aventureiro, o que o faz olhar para o presente e não perder oportunidades.

Este signo pode viver experiências intensas emocionalmente e fisicamente, mesmo sabendo que elas podem ter consequências complicadas. Ele também é do tipo que se destaca e sempre tem pessoas de olho, inclusive se já está em um relacionamento.