5 hábitos simples para acabar com a insônia

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Sono, mais de 73 milhões de brasileiros sofrem com a insônia. Isso representa cerca de 34% da população do país. “Pessoas com vidas mais agitadas, com dias mais estressantes, onde as emoções estão muito desregradas, quando há a presença de pensamentos obsessivos ou depressivos, podem ser vítimas de insônias”, explica a psicóloga Sarah Cruz, em sua coluna no site português Sapo.

A insônia se caracteriza pela dificuldade de adormecer ou de permanecer dormindo. Ela pode se apresentar de forma esporádica ou se maneira frequente. Na maioria dos casos, as causas da insônia estão relacionadas a períodos de intenso estresse. Porém, o distúrbio também pode estar associado a doenças ou a situações como a gravidez e menopausa.

O sono e o descanso de qualidade é um elemento fundamental para bem-estar físico, psicológico e emocional. Os profissionais esclarecem que precisa haver uma avaliação adequada do que ocasiona a insônia. “Uma boa higiene do sono, com horários regulares para ir para cama e outros hábitos saudáveis, como boa alimentação e uma rotina de exercícios físicos, podem promover uma boa noite de sono e por vezes, em insónias mais leves, poderá ser a solução”, esclarece a psicóloga.

5 hábitos simples para mudar

Durma sempre no mesmo horário

Criar o hábito e acostumar-se a dormir sempre no mesmo horário, ajuda o organismo a preparar-se melhor para o sono. Definir um horário fixo também para acordar faz com que o corpo gaste e economize suas energias de forma mais eficiente, diminuindo as chances de insônia.

Prepare o ambiente

Por concentrarem em um mesmo ambiente o local de trabalho e o de descanso, muitas pessoas têm no quarto luzes frias, aquelas de luz branca. No final do dia, o ideal é que você esteja em um ambiente de luz cálida, para que seu cérebro entenda que chegou a hora de descansar. Se não for possível ter dois tipos de iluminação central, opte por manter um abajur de luz cálida. Assim você liga o abajur próximo à hora de descansar.

Chás antes de dormir

Alguns chás têm funções relaxantes e ajudam o nosso corpo a relaxar e, consequentemente, a pegar no sono. Por atuarem como bons indutores de sono, a atenção precisa estar na temperatura. O chá de camomila ou de erva-doce, por exemplo, não pode ser servido muito quente. Isso porque isso eleva a temperatura corporal e pode causar insônia. Na dúvida, prefira consumir em temperatura ambiente ou gelado.

Desconecte da TV e do celular

Os estímulos visuais das telas de equipamentos eletrônicos são responsáveis por interromper a ação da melatonina, hormônio responsável pelo sono que só é produzido em ambientes escuros. O sono é dividido em fases: o sono superficial e o sono profundo. É apenas na segunda fase que o corpo consegue recuperar as energias. Quando há alternância entre sons altos e baixos, o nosso corpo fica em estado de alerta e não conseguimos passar para a fase profunda do sono.

Alimentação leve

O consumo de alimentos ricos em gordura ou mesmo bastante comida antes de dormir é prejudicial ao sono. Isso porque, o corpo permanece em "estado de alerta", no qual estimula a produção de hormônios do estresse, como a adrenalina, e pode alterar o ritmo circadiano, o ritmo diário do organismo.