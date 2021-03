5 chás que combatem a insônia

A insônia já atinge mais de 73 milhões de brasileiros. Isso representa cerca de 34% da população que vive no país. Os números são de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Sono.

A insônia se caracteriza pela dificuldade de adormecer ou de permanecer dormindo. Ela pode se apresentar de forma esporádica ou se maneira frequente. Na maioria dos casos, as causas da insônia estão relacionadas a períodos de intenso estresse. Porém, o distúrbio também pode estar associado a doenças ou a situações como a gravidez e menopausa.

A longo prazo, a insônia pode causar outros problemas, tais como: irritação, desvio de concentração, sintomas parecidos com os da depressão, etc. “Memória, é a primeira coisa que a pessoa vai pensar quando tem problemas relacionados ao sono. Além disso, dificuldade para realização de tarefas, agilidade quando se executa essas tarefas, irritação, transtornos de humor, e associado a isso pode levar a alguns comportamentos que vão piorar ainda mais o sono”, disse o médico neurologista Gilberto Vilaça ao G1 Caruaru.

Luminosidade baixa, ausência de ruídos, aparelhos eletrônicos desligados e um bom colchão são algumas variáveis importantes para quem deseja dormir bem. O tratamento da insônia inclui a adoção de bons hábitos para reeducar o corpo. A ideia é adormecer na hora certa. Alguns destas hábitos são evitar assistir televisão ou ficar olhando o celular antes de dormir.

O uso de substâncias naturais, como o chá de maracujá ou camomila podem ajudar também. Listamos cinco chás conhecidos por suas propriedades calmantes e que facilitam o sono.

Chá de camomila

O consumo desse chá pode induzir sensação de sonolência e pode ajudar você a adormecer mais rápido. Aqui está a ciência por trás dos efeitos do sono do chá de camomila. O extrato da planta contém apigenina, um composto químico que induz sonolência quando se liga aos receptores tipo GABA no cérebro.

Chá de lavanda

A lavanda é uma erva floral frequentemente usada em óleos de massagem para induzir o relaxamento. Especialistas afirmam que sentir o cheiro da lavanda antes de dormir ajuda as pessoas – as mulheres, principalmente – a dormir melhor e se sentir mais descansadas no dia seguinte.

Chá de valeriana

A valeriana é um tipo de raiz com propriedades calmantes. Estudos demonstraram que tomar chá de valeriana antes de dormir acelera o processo do sono por causa de seu efeito sedativo. A valeriana também é particularmente útil, pois não interfere no sono REM, Rapid Eye Movement. Essa é a fase do sono na qual ocorrem os sonhos. Em outras palavras, você não vai acordar com aquela ressaca do “dia seguinte”.

Chá de erva-cidreira

A erva-cidreira tem um sabor cítrico e agradável. Embora os cítricos sejam frequentemente considerados um aroma energizante, a erva-cidreira na verdade atua na redução da ansiedade devido às suas propriedades ansiolíticas. Além disso, pode ajudar a aliviar a indigestão, que pode ser um fator perturbador do sono.

Chá de passiflora

A passiflora é mais conhecida pelo seu fruto: o maracujá. É um chá que estimula a liberação de hormônios que promovem o relaxamento e a sensação de bem-estar. É uma substância usada no tratamento do estresse e da ansiedade também.