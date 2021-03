Os signos que podem ter dificuldades com relacionamentos à distância

Alguns signos do zodíaco embarcam em seus relacionamentos de forma mais intensa e desejam estar bem próximos de quem gostam. Por isso, eles podem ter diversos problemas para encarar um namoro com pessoas de outras cidades, estados ou países.

Confira os signos que mais consideram complicado viver amores à distância:

Áries

O ariano costuma se apaixonar e viver os relacionamentos de forma intensa, mantendo o contato físico e a proximidade como uma prioridade; os momentos bons, o toque e a conexão sempre são guardadas. Este signo acredita no poder do convívio para determinar também se um relacionamento pode dar certo ou não, pois pode ter um gênio forte e vê na prática como a dinâmica do casal acontece.

Touro

O taurino é guiado pelos prazeres que podem ser sentidos aqui e agora, dando muito valor as experiências físicas e para a química que o casal se entrega quando está junto. Ele também busca a estabilidade em seus relacionamentos e se conectar de forma mais profunda, o que pode ser mais difícil em relacionamentos à distância.

Reprodução / Giphy

Câncer

O canceriano tem um grande instinto de proteger quem ama e também seus relacionamentos, mas ele pode sentir que perde esse poder quando está em um relacionamento a distancia. Por mais que acredite que o amor pode superar todas as situações, ele se sentirá mais inseguro e tende a não lidar bem com dependência de afeto. Alguns tendem a achar que uma conexão verdadeira só nasce com a convivência continua.

Leão

O leonino pode se centrar bastante nos próprios interesses, mas quando está em um relacionamento gosta de agir como uma equipe que toma atitudes juntos e realiza tudo com muito comprometimento. Para ele, a troca de paixão e energia também é mais intensa com a proximidade física. A distância pode até apimentar as coisas, mas apenas se for curta e por boas razões.

Capricórnio

O capricorniano pode até embarcar em relacionamentos a distancia com muito esforço e fazendo o possível para que tudo dê certo, mas não poderá deixar de lidar com problemas desta decisão. Este signo gosta de viver os relacionamentos de forma mais tradicional e aposta que a conexão deve crescer aos poucos, aproximando o casal mais e mais. Quando isso não é possível, ele pode achar que está estancado e fica sem muitas expectativas.

Peixes

O pisciano é do tipo que acredita que o amor pode quebrar todas as barreiras, inclusive a distancia. No entanto, com o tempo ele irá perceber que muitas das suas inseguranças e momentos de carência aumentam, o que o fará desejar um relacionamento com alguém que esteja mais próximo. Este signo tende a compartilhar a vida e os sonhos com quem ama e isso é algo que faz a diferença para ele diariamente.