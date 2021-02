Os signos que conseguem dar a volta por cima e se salvam até das maiores dificuldades

Todos os signos do zodíaco podem vencer as batalhas mais difíceis, mas alguns quase sempre são grandes lutadores e surpreendem a dar volta por cima. Confira:

Áries

O ariano é um grande sobrevivente e tem muita energia para dar a volta por cima, já que dificilmente o tempo ruim ou pessoas são capazes de detê-lo. Ele não dá voltas e age sem medo para que a roda da fortuna seja virada a seu favor. Sua energia forte sempre abre novos e promissores caminhos após os obstáculos.

Gêmeos

O geminiano pode não ser o signo mais persistente e imbatível, mas ele tem algo que sempre o ajudará nos momentos difíceis de forma significativa: criatividade de sobra para criar novas oportunidades. Além disso, ele é adaptável e não teme lidar com o inesperado, sempre de olhos abertos para aprender com o novo e deduzir por onde pode ter vantagem.

Leão

Mesmo quando é atingido em cheio, o leonino consegue deixar seu instinto selvagem ser liberado e isso o ajudar a sobreviver; mesmo que para isso ele precise juntar os cacos e começar do zero em outro lugar. Além disso, este signo tem o poder de liderar e mostrar sua força para os outros, motivando e atraindo aliados. Sua criatividade e sorte são também de grande ajuda.

Escorpião

O escorpiano é capaz de sentir a injustiça de forma muita intensa e isso se torna o motor em sua busca para dar a volta por cima. Este signo não desiste facilmente e sabe como construir estratégias para chegar ainda mais rápido nos seus objetivos. Podem chorar e lamentar bastante, mas voltará a ativa de forma imbatível quando a tristeza se transformar em revolta.

Capricórnio

O esforço e paciência é o que faz o capricorniano lutar de forma constante e empenhada para dar a volta por cima. Ele pode passar por fases de desanimo e pessimismo, mas logo assume a responsabilidade de ser melhor novamente e se reerguerá das cinzas com muito mais experiência e sabedora.

Aquário

Este signo é capaz de reagir aos imprevistos e lutar para mudar qualquer coisa que o revolte. Por mais temerosa que a situação pareça, o aquariano tem inteligência de sobra e atrai as pessoas certas. Ele se adapta com facilidade até entender como pode empreender sua busca para conseguir se recuperar e ser ainda melhor do que antes.