Os signos que formam casais que se confrontam intensamente

Alguns casais do zodíaco se atraem, mas podem formar casais que se confrontam de forma bastante intensa. Confira quais são:

Áries e Câncer

Enquanto o canceriano luta pela estabilidade e carinho em primeiro lugar, o ariano gosta de manter as coisas apaixonadas e espontâneas. A delicadeza para viver o relacionamento não é compatível e eles podem ter problemas que não são esquecidos facilmente. Aprendem a equilibrar isso apenas quando desenvolvem um grande senso de compreensão um pelo outro.

Touro e Libra

Estes dois signos podem ter afinidades importantes e táticas de sedução bem parecidas, mas suas diferenças também são intensas e geram problemas difíceis. Enquanto o libriano adia ao máximo as decisões e prefere levar as coisas de forma mais leve, o taurino tende a ser teimoso e estar sempre tentando construir alicerces sólidos. Eles aprendem a equilibrar o relacionamento quando descobrem que opiniões diferentes podem se complementar com tato e diálogo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão e Escorpião

Esta combinação pode fazer nascer sentimentos muito intensos, mas também criará duas energias poderosas que se confrontam. Ambos são muito apaixonados e com opiniões fortes, o que pode fazer desacordos ou diferenças se tornarem grandes conflitos. Quando aprendem a se respeitar e conhecer os limites um do outro, podem ser mais produtivo na hora de resolver os problemas.

Sagitário e Peixes

Este casal pode protagonizar um relacionamento com muito romance, fantasia e conexão, mas a união também terá seus momentos explosivos. Ambos podem fugir da realidade e idealizar os parceiros para escapar dos conflitos, que se acumulam e podem se tornar uma bomba relógio; quando isso acontece, o confronto será muito intenso e machucará bastante. Eles conseguem aprender a viver melhor quando não escapam da realidade e lidam com os problemas sendo maduros.