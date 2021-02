5 comportamentos dos casais que podem contribuir para separação

Todos os casais estão sujeitos a desgastes no relacionamento, mas alguns comportamentos podem contribuir para que os problemas aumentem e acabem em uma separação.

A autora e terapeuta Susan Pease Gadoua, especialista em relacionamentos e divórcio, apontou cinco atitudes que podem ser destrutivas para o casal.

Confira no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

Estar um contra o outro.

Quando um parceiro demoniza o outro ou guarda ressentimentos por anos, isso cria instabilidade. O mesmo acontece quando um pensa que o outro precisa mudar para ser mais parecido com ele.

A solução é encontrar um meio termo e entender a perspectiva do outro, trabalhando emocionalmente juntos.

Não falar sobre suas necessidades e sentimentos.

Por trás de toda crítica a um parceiro estão os sentimentos e as necessidades – e isso não é o problema. A maneira como lidamos com as necessidades geralmente é o desafio.

Os casais precisam comunicar o que gostam e o que não gostam, assim como o que pensam sobre as coisas. Fazendo mais perguntas ao parceiro, fica mais difícil presumir que sabe mais do que realmente sabe.

A comunicação de algo que desgasta de forma previa e gentil, permite que a frustração nao cresça e pode evitar uma briga.

Parar de passar tempo juntos.

Parar de socializar entre si pode distanciar o casal e tornar uma reconexão complicada. A solução é intervir quando o distanciamento acontece e informar a outra pessoa sobre o desejo de se reconectar.

A solução para os problemas começa a ser encontrada fora do relacionamento.

Seja colocando o foco em outras coisas, como carreira, filhos e outros comportamentos, o casal começa a fugir do problema.

Fugir ou evitar a dor não a faz desaparecer e pode piorar as coisas. É preciso se comprometer a lidar com o relacionamento de frente e buscar mudanças; siga em frente de forma honesta e tomando as medidas necessárias.

Não procurar ajuda.

Terapias podem ajudar a aprender habilidades básicas de relacionamento e comunicação e lidar com as frustrações. Assim como o estudo com materiais disponibilizados por psicólogos que entendem do assunto.