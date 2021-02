Os signos que são dominados por pessoas críticas no amor

Alguns signos do zodíaco podem ter dificuldades de enfrentar pessoas críticas demais e, quando isso acontece em seu relacionamento, pode se deixar dominar pelo outro. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano sabe que é importante compreender o outro e trocar ideias. No entanto, ele também é indeciso e quando tem um parceiro muito crítico e irredutível, acaba cedendo mais do que deveria. Este signo reprime interesses e acaba cedendo a decisões que nem sempre acredita serem as melhores.

Câncer

O canceriano entrega o coração e tende a ser muito compreensivo, até mesmo quando se relaciona com alguém critico demais. Ele pode acabar respondendo aos interesses e regras do outro por medo de perder uma batalha e se sentir diminuído, por mais que tenha ideias mais claras sobre o que realmente acredita.

Libra

O libriano pode ser bem crítico sobre ele mesmo, mas não consegue fazer isso com as outras pessoas facilmente. Por isso, diante de alguém que assume esta postura no relacionamento, tende a evitar os confrontos e aceitar perspectivas opostas. Ele não reage imediatamente e prefere manter o controle, mesmo que para isso sacrifique algumas opiniões.

Peixes

O pisciano tende a ser muito gentil e prestativo, buscando sempre compreender e mostrar compaixão para quem ama. Infelizmente, quando se relacionam com pessoas críticas demais, podem acabar dominados e sofrendo de alguma forma por não conseguir demonstrar suas verdades e posições diante de alguns conflitos.