Os signos que prometem muito nos relacionamentos, mas nem sempre cumprem

Alguns signos do zodíaco podem fazer muitas promessas nos relacionamentos, mas não reconhecem a obrigação de cumpri-las. Confira quais são:

Áries

O ariano pode ir até as últimas chances para conquistar, mas nem sempre olham o que os espera de forma realista. Por isso, eles podem fazer promessas que não cumprirão e desistem de coisas que se comprometeram no início do relacionamento. Além disso, este signo tende a se deixar levar por impulsos.

Gêmeos

O geminiano nem sempre se dá conta de todas as suas palavras e promessas. Ao não tomar tudo com seriedade, tende a jogar para o escanteio e não falar mais sobre o assunto. Este signo não é severo com nada e sempre tenta “consertar” seus esquecimentos; alguns até podem agir como vítima das circunstancias para dar justificativas.

Libra

O libriano pode ter algumas dificuldades para se comprometer com determinadas coisas, mas esquece disso quando o sentimento o preenche. Ele não ficará com peso na consciência sobre o que não pode cumprir e tende a buscar novos caminhos com facilidade. Este signo dificilmente se amarrará a algo que já não faz sentido.

Escorpião

Como o escorpiano é muito intenso, pode fazer promessas profundas apenas no calor do momento. Ele se apega ao fato de que a vida muda e os desejos também, deixando que as expectativas murchem lentamente até serem esquecidas. O único problema é que quando se trata deles, as promessas são lembradas e até cobradas.

Sagitário

O sagitariano sabe o que quer e pode ser otimista com suas promessas, mas também tende a mudar de foco e objetivo com facilidade. Ele está em constante transformação e não admite que cobranças mudem o curso do seu caminho. Este signo sempre verá o momento presente como o mais importante.