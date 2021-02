Quer melhorar a qualidade do sono? Coloque essas plantas no seu quarto

Além de embelezar o ambiente da casa que deve ser o mais acolhedor e aconchegante, a presença de plantas no quarto ajudam na purificação do ar e atraem boas energias, tendo um efeito na qualidade do seu sono.

Uma noite mal dormida pode ter consequências além do dia seguinte. Se você dorme mal constantemente, isso pode estar alterando o seu humor, raciocínio e produtividade. “O sono é fundamental para nossa saúde. Dormir é como se alimentar. O ser humano precisa ter uma noite de sono adequada, que seja suficiente para que no outro dia ele tenha tanto um bem-estar físico, quanto mental”, explica Fernanda Silveira Chrispim, médica especialista em Medicina do Sono do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em entrevista ao Jornal da UFG.

Foto: Pexels/ Ksenia Chernaya

Há um pensamento de “senso comum” que classifica como perigosa a presença de plantas no quarto, podendo ocasionar problemas de respiração. De fato, as plantas consomem oxigênio e liberam gás carbônico, mas a quantidade é muito pequena. “ A quantidade de oxigênio consumida é, de modo geral, muito pequena e insuficiente para causar qualquer problema a um ser humano. Se dormir com plantas no quarto fosse prejudicial, seria desaconselhado dormir acompanhado, por exemplo, até mesmo com um animal de estimação, uma vez que ambos consomem mais oxigênio do que as plantas”, explica a médica Sandra Sousa Marques, especialista em Medicina Interna e Medicina do Sono, em entrevista ao site português Sapo Lifestyle.

Leia mais:

Selecionamos cinco espécies de plantas que podem te ajudar a ter um sono melhor e a recarregar as suas energias.

Gérbera

É uma flor silvestre bastante conhecida, principalmente nos buquês as noivas boho chic. O pé de gérbera atua como um filtro de compostos com o benzeno, formaldeído, xileno e também tricloroetileno (encontrado em produtos para roupa dentro do guarda roupa).



Lavanda

Uma planta associada à cura e à alma que, além de exalar um perfume especial, atrai energias positivas, expelindo as negativas. É uma espécie que pode ser plantada em vasos, mas precisa de muita luz natural, ou seja luz direta do sol pelo menos por uma parte do dia. Você pode deixá-la na varanda ou jardim durante o dia e trazê-la para o quarto após o pôr do sol.



Lírio-da-paz

Além de ser uma planta relacionada ao alinhamento de energias positivas, o lírio-da-paz é um purificador natural capaz de aumentar a umidade do ar em até 5%. Essa plantinha também ajuda a eliminar substâncias tóxicas e micróbios que causam alergias. É uma espécie bastante fácil de cuidar, que não necessita de muita água e nem de ambientes muito iluminados, com uma rega por semana ela fica satisfeita.



Aloe Vera

Conhecida no Brasil como babosa, segundo a Nasa, essa plantinha está entre as que mais produzem oxigênio, melhorando significativamente a qualidade do ar que respiramos. O cultivo da babosa exige poucos cuidados: é uma planta que não precisa ser regada constantemente, porém precisa receber luz natural direta.



Clorofito

É uma espécie que consegue absorver os odores de fumaça e mantém os níveis de oxigênio do ambiente altos, ajudando na melhora da nossa respiração durante a noite e, consequentemente, na qualidade do nosso sono. A rega pode ser feita uma vez por semana, ou quando você notar que a terra está seca. Cuidado para não encharcar!



Jasmin

Conhecida por suas propriedades calmantes, o jasmin pode ser cultivado dentro de casa, em jarros e próximos à janelas, de onde possam receber luz solar indireta. É uma flor que precisa de luz natural para se desenvolver. Sua presença no ambiente pode ajudar a reduzir a ansiedade e o seu cheio melhora a qualidade do sono, da produtividade e do raciocínio.